Yeni Lazer Tedavisiyle Kanserli Hücreleri Yok Etmek Mümkün

ABD'deki Arkansas Üniversitesi'nden bilim insanları, derinin üzerinden lazer kullanarak kanser hücrelerini bulup yok etmeyi başardıklarını duyurdu. Yeni yöntemde kullanılan lazer teknolojisiyle, tümörlü hücrelerin sıradan hücrelere göre çok daha fazla ısı enerjisi emmesi sağlanıyor. Bu sayede kanserli hücrelerin genişlemesi ve çökmesi mümkün oluyor.

Futurist adlı teknoloji sitesine göre bu tedaviyle, kanserli hücrelerin diğer organlara yayılmasının önüne geçilmesi ve vücutta dağılmadan yok edilmesi amaçlanıyor.

Yapılan çalışmayı Science Translational Medicine dergisinde kaleme alan Vladimir Zharov, bu teknolojinin metastaz (kanserin yayılması) sürecini büyük ölçüde durdurma potansiyeli olduğunu belirtti.

Tümörlerin Yüzde 96'sı Yok Edildi

Tedavi yönteminin umut verici olduğunu belirten Zharov, lazer tedavisiyle bir kanser hastasının tümörlerinin yüzde 96'sının yok edildiğini ifade etti. Zharov, yeni olmasa da bu cihazın insanlar üzerinde ilk kez denendiğini söyledi.

Aslında benzer cihazlar daha önce de kullanılmıştı ancak bu tedavi şeklinin diğerlerine göre önemli bir avantajı bulunuyor. Çünkü bu tedavide bir litre kan bir saat içinde taranabiliyor.