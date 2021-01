Yeni Legends of Runeterra İçerikleri Detaylandırıldı: Yeni Neler Geliyor?

Riot Games tarafından yeni Legends of Runeterra içerikleri detaylandırıldı. Görünüşe göre bu yıl oyuncuları oldukça dolu dolu bir yıl bekliyor. Peki şirket oyunculara neler sunacak? Detaylar haberimizde.

Legends of Runeterra, ücretsiz dijital kart oyunu oluyor. Riot Games tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan oyun, 29 Nisan 2020 tarihinde Android, iOS ve PC için yayınlanmıştı. Hem Leauge of Legends hem de Runeterra’lı karakterlerin yer aldığı ve sıra tabanlı olarak oynanan oyunda her şey yaptığınız seçimlere ve aldığınız risklere bağlı olarak gelişiyor. Oynayarak veya mağazadan alarak sahip olabileceğiniz kartlarla koleksiyonunuzu dilediğinizce oluşturabiliyorsunuz. League of Legends yeteneklerinden esinlenilmiş, kendi özgü mekaniklere sahip yirmi dört şampiyon kartı mevcut olmakla birlikte yardımcı kartlar da var. Oyunun her bir kartı ve her bir karakteri Runeterra’nın bir bölgesinden geliyor ve haliyle farklı bir oynanış tarzı ve stratejik avantajı var. İyi bir stratejinin galibiyet için büyük önem taşımasının yanı sıra yeni çıkan içerikler kombinasyonlar yapma, yeni fikirler deneme imkanı sağlıyor. Oynayışınız boyunca seviye atladığınızda haftalık olarak sandıklar çıkıyor ve bu sayede yeni kartlara sahip olabiliyorsunuz.

Yeni Legends of Runeterra İçerikleri Neler Olacak?

Oyuncuların büyük ilgi odağı olan Legends of Runeterra, yıl boyunca yeni içerikler ile zenginleşmeye devam edecek. Bu bağlamda da Riot Games, 2021 yılında yayınlanacak olan içerikler hakkında bir kısım açıklama yaptı. Bir kısım diyoruz; çünkü, planlanan içeriklerin şimdilik Temmuz ayına kadar olanı ortaya çıkartılmış. Belli ki şirketin oyun ile ilgili oldukça önemli planları var ve bunları baştan ortaya dökmek istemiyorlar.

Lunari legends. Ascended heroes. Co-op labs?! The winds of change usher in a new season, and with it the journey through Runeterra is only beginning. Take a peak at what 2021 has in store. pic.twitter.com/ij7bLKUNKR — Legends of Runeterra (@PlayRuneterra) January 8, 2021

Riot Games tarafından paylaşılan detaylara bakılırsa, ilk büyük güncelleme de önümüzdeki ay yayınlanacak. Bu güncelleme ilk şampiyon genişletme paketini olan Aphelios’u bizlerle buluşturacak. İçeriğinde ise şampiyona ait deste paketi, kozmetik eşyalar ve sezonluk turnuva bulunacak.

Mart ayında, Shurima ve Sun Disc şampiyonlarının oyuna ekleneceği Empires of the Ascended setinin yayınlanacak olmasının yanı sıra, güncelleme ile İmparator Azir ve paralı asker Sivir gibi yeni karakterlere de merhaba diyeceğiz. Ayrıca kozmeti eşyalar ile Sıralamalı Sezon da Mart ayı içerisinde başlayacak.

Riot Games tarafından paylaşılan detayların devamına baktığımızda, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Guardians of the Ancient ve Rise of the Underworlds isimli iki büyük genişletme paketleri ve Sıralamalı Sezon’ların yanı sıra, Mayıs ayında yeni şampiyon görünümleri ve yeni bir etkinlik de beğenimize sunulacak iken Haziran ayında da bir Sezonluk Turnuva bizleri bekliyor olacak.

Son olarak Temmuz ayında başka bir şampiyona özel genişletme paketi ve yeni bir temalı etkinliğin düzenleneceğini görebiliyoruz. Riot Games, aynı Mayıs ayında olduğu gibi Temmuz ayındaki temalı etkinliğe de özel kozmetik eşyaları bizlerle buluşturacak.

Peki siz bu Legends of Runeterra içerik yol haritası hakkında ne düşünüyorsunuz? Riot Games iyi bir iş çıkartıyor mu, yoksa daha iyisi olsa fena olmaz mıydı? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.