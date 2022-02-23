Teknoloji devi Lenovo, ilk olarak dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES kapsamında sunduğu üst düzey iş amaçlı dizüstü bilgisayar ürün grubu ThinkPad ile 30. yılına girerken, yenilikçi tasarımının yanı sıra yeni renk ve geri dönüştürülmüş malzeme seçenekleri içeren yeni ThinkPad Z serisi dizüstü bilgisayar serisiyle daha akıllı teknolojileri çevre dostu yaklaşımla bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda yeni Lenovo ThinkPad Z serisi tamamen geri dönüştürülebilir olacak. İşte detaylar!

Lenovo ThinkPad Z13 ve Z16 Geri Dönüştürülebilir Olacak

Popüler teknoloji şirketlerinden Lenovo, tümüyle yenilenen ThinkPad Z13 ve Z16 ürünleriyle çağdaş bir tasarım sunarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yeni tasarım, teknolojiye, teknolojinin çevre üzerindeki etkilerine ve bileşen hammaddelerinin kaynağına ilişkin değişen tutumları yansıtıyor. Ürün tasarımı yalnızca bronz ve kutup grisi gibi bireysel renk vurguları sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda geri dönüştürülmüş alüminyum veya geri dönüştürülmüş siyah vegan deri gibi daha sürdürülebilir malzemeler içeriyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla tasarlanan ürün ambalajı, yüzde 100 geri dönüşümlü ve doğada çözünebilir bambu ve şeker kamışından üretilirken, AC güç adaptörünün yüzde 90'ını “Tüketim Sonrası Malzemeler (PCC)” oluşturuyor. ThinkPad Z13 ve Z16, en yeni AMD Ryzen PRO 6000 Serisi mobil işlemcilere ve Microsoft Pluton güvenlik işlemcisine sahip ilk dizüstü bilgisayarlar arasında yer alacak. Lenovo'nun tasarım yoluyla güvenlik yaklaşımı AMD ve Microsoft iş birliğiyle güçlendirilirken, ürün performansına güvenlik özellikleri eşlik ediyor.

AMD PRO güvenlik özelliklerinin katmanlı yaklaşımını temel alan AMD Ryzen 6000 Serisi, Windows 11 bilgisayarlarda donanımdan buluta kadar sağlam bir güvenlik için Microsoft Pluton güvenlik işlemcisini içeren ilk x86 işlemcileri bünyesinde barındırıyor. Microsoft'un tasarlayıp güncellediği Microsoft Pluton Güvenlik İşlemcisi, kullanıcı kimliği, veriler ve uygulamalara yönelik koruma özellikleriyle yeni Windows 11 bilgisayarların güvenliğini sağlamlaştırıyor olacak.

Lenovo, AMD iş birliğiyle en gelişmiş platform tasarımını sunarak silikondan donanım ve yazılıma kadar tüm sistem unsurlarını akıcı hale getiriyor. İşlemci optimizasyonları sayesinde ürün, dikkate değer ses ve görüntü performansı sağlarken, tepki süreleri kısalıyor. ThinkPad Z16 aynı zamanda verimliliği artırarak gelişmiş içerik oluşturma ve oyun olanakları akıllı AMD teknolojilerine sahip yeni AMD Radeon RX 6500M harici ekran kartıyla satın alınabiliyor.

Ryzen işlemcilerle birleştiğinde, AMD Smart Shift Max, CPU ve GPU için anında güç artışı sunarken, Smart Shift Eco pil verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor. Ürünlerde ekranlar ultra ince çerçeveler ve verimlilik odaklı 16:10 en/boy oranlarıyla optimize edilerek karşımıza çıkıyor. 1,4 µm'lik daha büyük bir sensörlü FHD web kamerası ve dual-array mikrofonların bulunduğu yeni bir iletişim çubuğu, sesli ve görüntülü konferans deneyimini geliştiriyor. Kırmızı TrackPoint'e aşina olan kullanıcıları da yeni bir işlev bekliyor:

TrackPoint'e çift dokunma ile, sık kullanılan kamera ve mikrofon ayarları için İletişim Hızlı Menüsünü açılabiliyor. Z13 ve Z16 modelleri birer ThinkPad dizüstü bilgisayar olarak MIL-Spec 810H standartlarında testlerin yanı sıra, tüm ThinkPad dizüstü bilgisayarlarla aynı düzeyde sıkı kalite kontrollerinden geçirilmiş. ThinkPad Z13, Mayıs 2022’den itibaren 1549 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak. ThinkPad Z16 ise 2099 dolardan başlayan fiyatlarla Mayıs 2022’den itibaren satışa çıkacak.

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