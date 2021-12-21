Yeni Logoya Sahip Yerli Otomobilin Videosu Yayımlandı

Yeni logoya sahip yerli otomobilin videosu paylaşıldı. Sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan videoda, TOGG'un C-SUV modeli yer alıyor. Oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan videoya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Yeni Logoya Sahip Yerli Otomobilin Videosu Nasıl İzlenir?

Geçtiğimiz günlerde yerli elektrikli otomobilin logosu belli olmuştu. Yeni logo bazı kişiler tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise pek beğenilmemişti. Peki, yeni logo otomobilin üzerinde nasıl duruyor? Bu soru, logo tanıtıldığı günden itibaren çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyordu.

TOGG, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni logoya sahip C-SUV modeline ait bir video yayımladı. Yayımlanan videoda, yeni logonun arabanın üzerinde nasıl bir görünüme sahip olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Yenilik şimdi ve TOGG etiketleri ile paylaşılan videonun görüntülenme sayısı çok kısa süre içerisinde 105 bini aştı. Yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan video 4 saniye uzunluğunda. 4 binden fazla beğeni alan videoda otomobilin arka ve ön yüzeylerini görebiliyoruz.

Otomobilin ön tarafında yeni logo yer alırken arka tarafında ise TOGG yazısı bulunuyor. 700'den fazla retweet edilen videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Sizce yeni logo otomobilin üzerinde nasıl görünüyor? Yeni logoya sahip aracın görüntüsünü beğendiniz mi? Videoda yer alan logonun görünümü ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yerli otomobilin fiyatina ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Karakaş, fiyatlandırmanın 2022 yılının sonunda veya 2023 yılının başında belli olacağını açıklamıştı.

Yerli otomobil piyasaya sürüldüğünde elektrikli araçların fazla yaygınlaşmış olmayacağını öngördüklerini ifade eden Karakaş, C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceklerini söylemişti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, C SUV'un kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla rekabetçi olacak bir fiyatla satışa sunulacağını duyurmuştu. Karakaş, bataryanın hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikadan daha az bir süre içerisinde yüzde 80 doluluğa ulaşacağının altını çizmişti.