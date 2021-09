LoL AFK Cezası Ağırlaştırılıyor: Oyunu Yarıda Bırakanlar Yandı!

LoL afk cezası için yapılacak değişiklik duyuruldu. Mevcut ceza sisteminden çok daha ağırlaştırılmış ceza sistemine geçiş yapılarak video oyununu yarıda bırakıp çıkan oyuncu sorununun çözüme kavuşturulması planlanıyor.

League of Legends bir takım oyunu olmasından ve takımdakilerin her koridora eşit bir şekilde dağılmasından ötürü takımda bir kişinin bile eksik olması, rakip takımın kazanmasını sağlayabiliyor. Bu nedenle oyunun başında ya da ortasında maçı terk eden oyuncular, League of Legends'ın hile yazılımı kullanan oyunculardan sonra en büyük sorunlarından biri olarak görülüyor.

Riot Games, bu konuda özellikle son günlerde yoğun şikayetler aldı çünkü maçın ortasında oyunu terk edenlerin sayısında bir hayli artış meydana geldi. Oyunun geliştirici ekibi, oyuncuların şikayeti üzerine beklenen adımı atacağını duyurdu ve daha ağırlaştırılmış LoL afk ceza sistemini devreye sokmak için harekete geçti.

Güncellenen LoL AFK Cezası Neleri İçeriyor?

League of Legends'ın geliştiricileri BarackProbama ve TimTamMonster, kasıtlı olarak oyundan çıkan, devam eden maçları sürekli olarak terk eden oyuncular için yeni cezalar belirleyerek mevcut sistemi daha acımasız hale getirdi.

Yeni ceza sistemi ile kasıtlı olarak maçtan ayrılan oyuncular daha sert cezalarla karşı karşıya bırakılmaya başlanıyor. Önceki (şu anda da geçerli olan) sistemde oyuncular suçun tekrarlanma sayısına bağlı olarak artan sıra bekleme süresi esas alınıyordu ancak Riot Games, sürekli olarak AFK olan oyuncuların yaklaşık %9'unun bir sonraki maç arasındaki kısa gecikmeden etkilenmediğini keşfetti.

Riot'un yeni sistemine göre League of Legends'ta sürekli afk olanlar artık uzun bir süre boyunca sıraya giremeyecek. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse yeni bir maça katılamayacak. Bunun daha önce izlenen yaklaşımdan biraz daha farklı olduğu söylenebilir ancak oyunculara hala davranışlarını düzeltme şansı tanınıyor.

Yeniden sıraya girebilmek için beklenmesi gereken süre, kişinin hangi ceza kademesinde yer aldığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sıra kilitleme cezası ayrıca ilk kez afk olan oyunculara verilmiyor. Bu ceza, dördüncü aşamada devreye giriyor. Sonraki her aşama, süreyi yedinci aşamaya kadar arttırıyor. Yedinci aşamada kişinin yeniden sıraya girebilmesi için 14 gün beklemesi gerekiyor.

Güncellenen LoL afk cezası kapsamında dördüncü ve daha üst aşamada olan oyuncuların toplamda 5 oyun için 15 dakikalık bir bekleme süresini doldurması da gerekecek.