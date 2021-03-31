Yeni LoL Şampiyonu Gwen Yetenekleri Açıklandı!

Yeni LoL şampiyonu Gwen yetenekleri belli oldu. Peki, League of Legends'ın yeni şampiyonunun yetenekleri neler? Sahip olduğu yetenekler ile ilgi odağı haline gelen Gwen'e dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Yeni LoL Şampiyonu Gwen Yetenekleri Neler?
27 Ekim 2009 yılında çıkışını gerçekleştiren League of Legends, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başardı. İlk başlarda az sayıda şampiyon sunan Riot Games, her geçen gün oyuna yeni şampiyonlar ekleyerek şampiyon yelpazesini genişletti. Popüler MOBA oyunu League of Legends'a yeni şampiyonlar eklenmeye devam ediyor.
Riot Games tarafından League of Legends yeni şampiyonu Gwen tanıtıldı. Tanıtımın gerçekleşmesiyle birlikte LoL sayfası üzerinden şampiyonun yetenekleri belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Gwen'in "Bin Kesik" isimli pasif yeteneğinin açıklaması şu şekilde:
"Gwen'in normal saldırıları can yüzdesine bağlı olarak isabet halinde ilave büyü hasarı verir. Şampiyonlara yönelik normal saldırılar onu verilen hasarın belli bir bölümüne eşdeğer miktarda iyileştirir."
- Kırt Kırt isimli Q yeteneği: "Gwen makasını hızla iki ila altı defa kullanarak koni şeklindeki bir alana büyü hasarı verir. Gwen makasını en az iki defa kullanır ve rakibe isabet ettirdiği her normal saldırı başına bir makas darbesi daha gerçekleştirir. Her bir makas darbesinin merkezindeki rakipler gerçek hasarın yanı sıra Bin Kesik'ten ilave büyü hasarı da alır."
- Kutlu Sis isimli W yeteneği: "Gwen beş saniyeliğine kendisini Kutlu Sis'le çevreler ve onun içindeyken zırh ve büyü direnci kazanır. Sisin dışındaki rakipler Gwen'i hedef alamaz ve ona yetenek isabet ettiremez. Sis, Gwen bölgeden ilk kez ayrılmaya çalıştığında onu takip eder ama bir dahaki sefere kaybolur."
- Pens At isimli E yeteneği: "Gwen kısa bir mesafe boyunca atılır ve saldırılarını dört saniyeliğine güçlendirerek menzil, hız ve isabet halinde büyü hasarı kazanır. Bu sırada bir rakibe saldırmak yeteneğin bekleme süresinin %50'sini iade eder."
- İlmek İlmek isimli R yeteneği: "Gwen, İlmek İlmek yeteneğini üç defaya kadar kullanabilir ama art arda gelecek her bir kullanımı açabilmesi için onu 8 saniye içinde bir rakibe isabet ettirmesi gerekir. Her kullanım bir hat üstünde ilerleyen, büyü hasarı veren, rakipleri yavaşlatan ve Gwen'in Bin Kesik yeteneğinin ilave büyü hasarını veren iğneler fırlatır. İlk kullanım bir iğne, ikinci kullanım üç iğne ve son kullanım beş iğne fırlatır. Rakiplere isabet eden dokuz iğnenin her biri, Bin Kesik'in etkisini bir defa uygular."
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