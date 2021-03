Yeni LoL Şampiyonu Gwen Yetenekleri Açıklandı!

Yeni LoL şampiyonu Gwen yetenekleri belli oldu. Peki, League of Legends'ın yeni şampiyonunun yetenekleri neler? Sahip olduğu yetenekler ile ilgi odağı haline gelen Gwen'e dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni LoL Şampiyonu Gwen Yetenekleri Neler?

27 Ekim 2009 yılında çıkışını gerçekleştiren League of Legends, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başardı. İlk başlarda az sayıda şampiyon sunan Riot Games, her geçen gün oyuna yeni şampiyonlar ekleyerek şampiyon yelpazesini genişletti. Popüler MOBA oyunu League of Legends'a yeni şampiyonlar eklenmeye devam ediyor.

Riot Games tarafından League of Legends yeni şampiyonu Gwen tanıtıldı. Tanıtımın gerçekleşmesiyle birlikte LoL sayfası üzerinden şampiyonun yetenekleri belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Gwen'in "Bin Kesik" isimli pasif yeteneğinin açıklaması şu şekilde:

"Gwen'in normal saldırıları can yüzdesine bağlı olarak isabet halinde ilave büyü hasarı verir. Şampiyonlara yönelik normal saldırılar onu verilen hasarın belli bir bölümüne eşdeğer miktarda iyileştirir."