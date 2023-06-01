Yeni Mac Studio'lar WWDC 2023'te Tanıtılabilir: İşte Beklentiler!

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, M2 Max ve M2 Ultra işlemcilerle donatılmış iki masaüstü Mac'i test ediyor. M2 Max işlemci ilk olarak Ocak ayında, 2023 model 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin piyasaya sürülmesiyle ortaya çıktı ancak M2 Ultra işlemci yeni ve Apple'ın Mac Studio'da kullandığı M1 Ultra işlemcinin yerini alacak.

Gurman hangi Mac'lerin bu işlemcilere sahip olacağını bilmiyor ancak cihazlar dâhili olarak "Mac 14,13" ve "Mac 14,14" olarak etiketleniyor. Daha önceki söylentiler, yenilenmiş Apple Mac Pro'nun M2 Ultra işlemci içerebileceğini öne sürmüştü.

Yeni Mac Studio'lar Yolda

Apple'ın geliştirmekte olduğu Mac Pro dâhili olarak "14,8" olarak etiketleniyor, bu nedenle şu anda test edilen masaüstü cihazların Mac Studio'nun yeni sürümleri olduğu düşünülüyor. Apple ayrıca yeni iMac'ler üzerinde de çalışıyor ancak bunların M3 işlemcilere sahip olması bekleniyor.

Nisan ayında Gurman, gelecekte piyasaya sürülmesi planlanan güncellenmiş Mac Studio cihazları olduğunu söylemiş, ancak Apple'ın Mac Studio'nun M2 Ultra işlemcili bir versiyonunu piyasaya sürmesinin pek olası olmadığını, çünkü bunun gelecekteki Mac Pro kadar güçlü olacağını ve müşterilere Mac Pro'yu tercih etmeleri için çok az neden vereceğini söylemişti.

Apple bu yeni Mac'leri WWDC'den hemen önce test ediyor ve Gurman etkinlikte birden fazla Mac'in tanıtılmasını beklediğini söylüyor. Bunlardan biri 15 inç MacBook Air olacak ancak başka hangi Mac'lerin ortaya çıkabileceğini bilmiyoruz.