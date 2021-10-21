Yeni MacBook Air Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Apple, 18 Ekim tarihinde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç modellerini tanıtmıştı. Nitekim kullanıcıların önemli bir kısmı yenilenmiş MacBook Air ile de karşılaşmayı bekliyordu ancak beklenen olmadı. Bazı yeni raporlarla birlikte MacBook Air çıkış tarihi belli olmuş olabilir.

Yeni MacBook Air Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamalara göre son etkinlikte es geçilen MacBook Air, 2022 yılının ortasında tanıtılarak satışa sunulacak. Peki bir sonraki MacBook Air modelinden tam olarak neler beklemelisiniz?

Sızıntılar kapsamında bir sonraki MacBook Air, M1 Pro yonga seti ile kullanıcılara sunulacak. Bildiğiniz üzere M1 Pro (8 Çekirdekli CPU / 14 Çekirdekli GPU) ve (10 Çekirdekli CPU / 16 Çekirdekli GPU) olmak üzere iki farklı varyanta sahip. Yeni MacBook Air'ın bu iki varyant ile de konfigüre edilebilmesi bekleniyor.

Tasarım tarafına geçtiğimizde yeni model önemli ölçüde MacBook Pro (2021) ailesi ile benzer hatlara sahip olacak. Bu noktada çentikli ekran tasarımı ve yeniden tasarlanmış hatları yeni modelde görmeyi bekleyebilirsiniz. Buna karşın bağlantı yuvaları ve hoparlör iyileştirmeleri gibi alanlardaki yenilikleri alıp almayacağı, ya da ne kadarını alacağı, belli değil.

Bu arada Apple'ın son zamanlarda geniş renk paletine sahip ürünler tanıtmaya başladığını biliyoruz: Watch, iPad, iPhone ve dahası..

Şimdi, bu ürün gruplarından birisi MacBook Air olacak gibi gözüküyor. MacBook Air birden fazla renk seçeneğine sahip olacak ve yan yüzeylerden klavye rengine kadar tüm tasarım, bu ana renk etrafında şekillenecek. Tabii ki renk seçeneklerinin neler olacağı şu an için bilinmiyor.

Her halükarda yeni modelle ilgili detayların birkaç ay içerisinde daha sağlam bir temele oturmasını bekleyebiliriz. Peki siz yeni MacBook Air modelinde neler görmeyi isterdiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.