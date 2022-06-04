Yeni MacBook Air Beklendiği Gibi Farklı Renklerde Gelmeyebilir

Bir süredir yeniden tasarlanmış yeni bir MacBook Air hakkında söylentiler duyuyoruz ve Bloomberg'den Mark Gurman, bunun WWDC 2022'de tanıtılma olasılığının yüksek olduğunu defalarca bildirmişti. Şimdi ise Gurman yeni MacBook Air'in Apple'ın geliştirici konferansında tanıtılmasının planladığına emin olduğunu ancak beklendiği gibi birden fazla renkte mevcut olmayabileceğini iddia ediyor.

Cuma gecesi Gurman, paylaştığı birkaç tweet'te yeni nesil MacBook Air'in gelecek hafta "WWDC'de piyasaya sürülmesinin planlandığını" yineliyor. Gurman'a göre Apple'ın bu noktada yeni dizüstü bilgisayarının lansmanını erteleme gibi bir durumu olursa bunun tek nedeni Çin'deki kısıtlamaların neden olduğu tedarik sorunları olabilir.

Şu anda Apple'ın web sitesinde yeni bir M1 MacBook Air arayanlar, teslim süreleri normalden daha uzun olduğu için ellerine geçmek için 3 hafta kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Apple ürünleri tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya olsa da MacBook Air daha uzun teslimat tahminlerine sahip tek Mac konumunda ve bu da WWDC'de yeni bir modelin geleceğine dair söylentileri doğrular cinsten.

The new MacBook Air has been planned to launch at WWDC. I think the only way it doesn’t is if the China factory shutdowns created such a supply and release date gap that it wouldn’t make sense to announce it on Monday. https://t.co/Swb1xJ1wNS — Mark Gurman (@markgurman) June 4, 2022

MacBook Air'in Farklı Renk Seçenekleri Olacak mı?

Yeni nesil MacBook Air ile ilgili söylentilerden biri, yeni dizüstü bilgisayarın mavi, yeşil, pembe, gümüş, sarı, turuncu ve mor renk seçenekleriyle gelen M1 iMac'e benzer şekilde birden fazla yeni renkte gelebileceğine işaret ediyordu ancak Gurman bu söylentilerin "muhtemelen abartılı" olduğunu söylüyor.

Gurman, Apple'ın gümüş, uzay grisi ve altın renkleriyle gelen mevcut nesil MacBook Air'i ile aynı renklere sahip olmasını bekliyor. En son söylentilere dayanan yeni MacBook Air, 2021 MacBook Pro'dan ilham alan tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak. Buna daha ince çerçeveli yeni bir ekran, MagSafe konektörü ve daha büyük işlev tuşlarına sahip yeniden tasarlanmış bir klavye de dâhil ancak HDMI ve SD kart okuyucu gibi diğer bağlantı noktaları Pro modellerine özel kalacak gibi görünüyor.