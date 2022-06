Yeni MacBook Air Beklendiği Gibi Farklı Renklerde Gelmeyebilir

Bir süredir yeniden tasarlanmış yeni bir MacBook Air hakkında söylentiler duyuyoruz ve Bloomberg'den Mark Gurman, bunun WWDC 2022'de tanıtılma olasılığının yüksek olduğunu defalarca bildirmişti. Şimdi ise Gurman yeni MacBook Air'in Apple'ın geliştirici konferansında tanıtılmasının planladığına emin olduğunu ancak beklendiği gibi birden fazla renkte mevcut olmayabileceğini iddia ediyor.

Cuma gecesi Gurman, paylaştığı birkaç tweet'te yeni nesil MacBook Air'in gelecek hafta "WWDC'de piyasaya sürülmesinin planlandığını" yineliyor. Gurman'a göre Apple'ın bu noktada yeni dizüstü bilgisayarının lansmanını erteleme gibi bir durumu olursa bunun tek nedeni Çin'deki kısıtlamaların neden olduğu tedarik sorunları olabilir.

Şu anda Apple'ın web sitesinde yeni bir M1 MacBook Air arayanlar, teslim süreleri normalden daha uzun olduğu için ellerine geçmek için 3 hafta kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Apple ürünleri tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya olsa da MacBook Air daha uzun teslimat tahminlerine sahip tek Mac konumunda ve bu da WWDC'de yeni bir modelin geleceğine dair söylentileri doğrular cinsten.

The new MacBook Air has been planned to launch at WWDC. I think the only way it doesn’t is if the China factory shutdowns created such a supply and release date gap that it wouldn’t make sense to announce it on Monday. https://t.co/Swb1xJ1wNS