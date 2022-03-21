Yeni MacBook Air Yıl Sonuna Ertelenmiş Olabilir

Yeni bir MacBook Air bekliyorsanız bazı kötü haberlerimiz var. Apple yeni MacBook Air'i bu yılın sonlarına ertelemiş olabilir.

Bilgi, tanınmış muhabir Mark Gurman'dan geliyor. Gurman en son Power On bülteninde, Apple'ın tamamen yeniden tasarlanmış bir MacBook Air'i 2021'in sonunda veya 2022'nin başlarında piyasaya sürmeyi planladığını ancak bunun şimdi 2022'nin ikinci yarısına ertelendiğini iddia ediyor.

Bu, analist Ming-Chi Kuo'nun Eylül 2021'de yayınladığı bir sonraki MacBook Air'in 2022'nin ikinci çeyreğinde veya üçüncü çeyreğinde üretime geçeceğini iddia ettiği raporla örtüşüyor. Bu da yaklaşık olarak yılın ortasına denk geliyor. Bu doğruysa bir sonraki MacBook Air tahmini olarak Eylül veya Ekim ayında tanıtılabilir.

Gurman bülteninde, yaklaşan MacBook Air'in "yepyeni bir tasarım, MagSafe, M2 çipi ve daha fazlasını içereceğini" açıkladı. Apple'ın MacBook Air'in ikonik kama şeklindeki ana gövdesini daha düz bir tasarımla değiştirmesi bekleniyor ve eğer iddiaları aktaran Jon Prosser haklıysa aynı zamanda bir dizi farklı renkte de gelebilir.

Yeni MacBook Pro'yu Bekleyiş

Gurman haftalık bülteninde MacBook Pro'ya da değindi ve Apple'ın muhtemelen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini 2023'e kadar güncellemeyeceğini açıkladı. Bu da bu yıl herhangi bir değişiklik beklememeniz gerektiği anlamına geliyor.

Apple, önceki ve mevcut modellerin satışlarını baltalamamak için önemli MacBook Pro yükseltmeleri arasında genellikle iki ila üç yıl beklediğinden, bu pek de şaşırtıcı olmamalı. Bu cihazlar 2021'in sonlarında piyasaya sürüldüğü için bu yıl yapılacak herhangi bir güncelleme beklenenden çok daha erken olmuş olur.

Güncelleme geldiğinde Gurman, yeni dizüstü bilgisayarların Apple'ın yeni nesil profesyonel seviye çipleri olan M2 Pro ve M2 Max ile donatılacağına inanıyor. Bu, mevcut M1 Pro ve M1 Max işlemcileri üzerinde mükemmel bir performans artışı sağlayacaktır.

Ancak Gurman'ın bu yıl yenileneceğini düşündüğü bir MacBook Pro var: giriş seviyesi MacBook Pro 13. Bu muhtemelen küçük çaplı bir değişiklik olacak ve en dikkate değer değişiklik bir M2 çipinin eklenmesi olacak. Son olarak Gurman, 2022 yılı boyunca piyasaya sürülecek yedi yeni Mac bekliyor. Buna Apple'ın Peek Performance etkinliğinde tanıtılan Mac Studio, yeni bir iMac Pro ve daha fazlası dâhil.