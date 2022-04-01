Yeni MacBook Air'in 2022 Yılının İkinci Yarısında Çıkması Planlanıyor

Bugün dizüstü bilgisayar sevkiyatlarına odaklanan yeni bir DigiTimes raporu, Apple'ın 2022'nin ikinci yarısında yeni bir MacBook Air'i piyasaya sürmeyi planladığını ve bu ayın başlarında Bloomberg'den Mark Gurman tarafından paylaşılan zaman dilimiyle de uyuştuğunu belirtiyor.

Tedarik zinciri kaynaklarından bahseden rapordaki ilgili kısım şu şekilde:

"Apple'ın MacBook serisi üst düzey tüketici cihazlarıdır ancak birçok şirket ve ofis çalışanı tarafından tercih edildikleri için bir ticari dizüstü bilgisayar modeli olarak da kabul edilebilirler. Kaynaklar, 2021'in sonlarında piyasaya sürülen MacBook Pro'nun satışlarının 2022'nin ilk çeyreğinde beklenenden daha fazla artması sonucu, yılın ikinci yarısında satışa sunulması beklenen yeni MacBook Air'in satış ivmesini de arttırması bekleniyor."

Ross Young geçen hafta attığı bir tweet'te yeni MacBook Air'in mevcut 13,3 inç modele kıyasla biraz daha büyük 13,6 inç ekrana sahip olacağını söylemişti.

Yeni MacBook Air ile İlgili Söylentiler Artıyor

Birçok kaynak yeni MacBook Air'in 8 çekirdekli işlemci ve 9 çekirdekli veya 10 çekirdekli grafik işlemcisi seçeneklerine sahip bir M2 işlemciye sahip olacağını iddia ederken, analist Ming-Chi Kuo Mart ayı başında yaptığı tahminlere göre dizüstü bilgisayarın hâlâ M1 çipine sahip olmasını beklediğini iletmişti. Kuo, MacRumors'a yeni MacBook Air'in güncellenmiş bir M1 işlemciye sahip olabileceğini söyledi ve daha fazlasını belirtmese de söylentilere göre ekstra grafik işlemcisi çekirdekleri de kesinlikle mümkün.

Kuo'nun tweet'inde, yeni MacBook Air'in ek renk seçenekleriyle yepyeni bir tasarıma sahip olacağı ve 2022'nin ikinci çeyreği veya üçüncü çeyreğinde seri üretime geçeceği belirtiliyor. En yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin aksine Kuo, yeni MacBook Air'in mini LED ekrana sahip olmasını beklemiyor, bu da ProMotion özelliğinin bulunmayabileceği anlamına geliyor.