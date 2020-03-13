Yeni Macbook Pro Touch Bar'da Vites Yükseltecek!

Apple yeni bir Macbook Pro hazırlığında gibi gözüküyor. Bazı sızıntılara göre yeni model, dokunmanızın gerekmediği bir Touch Bar ile kutudan çıkabilir.

Hareketleri Algılayacak!

Apple şu sıralar hazırladığı iddia edilen yeni Macbook Pro modelindeki Touch Bar'da bazı önemli değişiklikler yapabilir. Bu değişiklik, Touch Bar'ın dokunmaya ihtiyaç olmaksızın kullanılabilmesini sağlayacak.

Bunun nasıl yapılacağı şu aşamada belirsiz olsa da optik sensör ve hareket algılama teknolojilerinden destek alınması muhtemeldir. Bu sayede kullanıcıların havada hareketler yaparak işlevleri kontrol etmesi mümkün olacak. Örneğin Touch Bar üzerinde elinizi soldan sağa çekeren sesi yükseltebileceksiniz.

Tabii her zaman olduğu gibi bu patente de biraz mesafeli yaklaşmakta fayda var. Bir patent genel olarak bir fikrin ya da özelliğin kullanıma sunulacağı anlamına gelmek yerine şirketin o yönde bir ilgisinin olduğunu işaret eder.

Peki siz bu patent hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hareketli kontrol işlevsel bir özellik olur mu yoksa yalnızca fiyat yükseltici gereksiz bir detay mı olur? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.