Yeni MacBook Pro Yolda Olabilir

Apple çok yakın bir zamanda yeni MacBook Pro modeli ile karşımıza çıkabilir. Apple MacBook Pro sertifikalandırma sırasında ortaya çıktı.

Yeni MacBook Pro mu Geliyor?

Kasım 2019 tarihinde duyurulan 16 inç MacBook Pro modelinin ardından en azından bir süre daha yeni bir model ile karşılaşmayı beklemiyorduk. Ancak görünüşe göre yeni modelin halefi üzerinde çalışmalar sürüyor ve bu model çok yakın bir zamanda satışa sunulabilir.

Apple tarafından alınan dosyalamalar ve sertifikalar, yeni MacBook Pro ile önümüzdeki birkaç ay içinde karşılaşabileceğimizi işaret edecek seviyede.

A2289 model numaralı MacBook Pro, MacOS Catalina olarak da bilinen MacOS 10.15 ile çalışıyor. Yalnızca bu bilgilerle modelin hangi ürün grubuna ait olacağını tahmin etmemiz zor olsa da sızıntılar MacBook Pro üzerinde yoğunlaşmış gibi gözüküyor.

Az önce de belirttiğimiz gibi EEC dosyalamaları yeni bir ürünün piyasaya sunulacağı anlamı taşısa da muhtemelen birkaç ay uzakta olduğunu da işaret eder. Bu anlamda mayıs aylarına doğru yeni model ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Ortaya çıkabilecek potansiyel gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.