PC Gaming Show 2020 sırasında yeni Mafia: Definitive Edition fragmanı yayınlandı. Eğer oyunun yeni halini ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsanız, bu fragmanı kaçırmayın.

Mafia serisi bu yıl itibarıyla önemli bir geri dönüşe imza atacak. Mayıs ayı içerisinde bir sunum gerçekleştiren 2K Games ve Hangar 13, Mafia: Trilogy duyurusunu yapmışlardı. Mafia, Mafia II ve Mafia III oyunlarını içerecek olan bu üçlemede, bahsi geçen oyunların Definitive Edition versiyonları bulunduğu söylenmişti. Duyuru ile eş zamanlı olarak Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition satışa sunulmuşken, Mafia: Definitive Edition ise 28 Ağustos 2020 tarihinde bizlerle buluşacak.

Mafia: Definitive Edition Fragmanı Nasıl Olmuş?

Yayınlanan ilk ekran görüntüleri ile Mafia: Definitive Edition herkesi şaşırtmıştı. Bunun nedeni ise adı itibarıyla basit bir uyarlama olacağının beklentisinin içine girilmiş olmasıydı. Aksine görselliğin yeni bir grafik motoru ile evrim geçirdiğini görmüştük. Buna ek olarak verilen ilk bilgilerde, hikayenin olduğu gibi korunduğunu ama eklemeler ile genişletildiğini, oynanışın modernleştirildiğini, müzikleri yeniden kaydedildiğini ve çok daha fazlasının yapıldığını öğrenmiştik. Yani eski oyun, özüne sadık kalınarak bir yeniden yapım olarak karşımıza çıkacak.

Dün ise 2K Games ve Hangar 13, Yeni Başlangıçlar adı altında yeni bir hikaye fragmanı yayınladılar. Bir dakikalık bir uzunluğu olan ve esas oynanışın gösterilmediği fragmanı, aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mafia konusu

Konusu 1930 yılında geçen ilk oyunda, taksi şoförü Tommy Angelo rolündeydik. Mafya ile yaşanan beklenmedik bir olay sonucunda kendisini hem ailenin hem de organize suç dünyasının içinde bulan Angelo, zaman geçtikçe yükselen rütbesi ve kazandığı para miktarı ile bu durumdan haz almaya başlar. Ne var ki Salieri ailesinin saygısını kazanacak olsa da seçtiği yeni yeni hayatında kendisiyle hiç olmadığı kadar çelişmeye başlayacak.