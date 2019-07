Yeni Man of Medan Videosunda The Curator's Cut İçeriği Gösteriliyor

Bandai Namco Entertainment ve Supermassive Games The Dark Pictures Anthology: Man of Medan için yeni bir video yayınladılar. Yayınlanan yeni videoda The Curator's Cut içeriğinin Man of Medan oyununa etkisinin nasıl olacağı gösteriliyor.

Eğer oyunu ön-siparişle alırsanız, The Curator's Cut isimli ek bir içerik hediyeniz olacak. Bu içeriğin bu yılın ilerleyen zamanlarında ücretsiz güncelleme ile herkese sunulacağını hatırlatalım. Peki, nedir bu içeriğin bize sağlayacağı fayda? Öncelikle bu içeriğe oyunu bitirmeden erişim sağlayamayacağınızı söyleyelim. The Curator's Cut içeriğinde size oyunda farklı bir karakter seçme imkanı sunulacak. Böylece hikayeye etkilerinin olacağı yeni seçimler yapmak ve kararlar vermek durumunda kalacaksınız ve bu sayede de hem yeni bilgileri ortaya çıkartacak hem de yeni sırları keşfedeceksiniz.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz video buna güzel bir örnek olması için hazırlanmış. Göreceğiniz üzere Theatrical Cut adı verilen ilk oynanış kısmında Brad ile yapılan seçimleri ekranımıza geliyor, ki ekranda beliren yazıda da söylendiği üzere mevcut sahneyi ilk oynayışınızda sadece Brad karakterini kontrol edebiliyorsunuz. Yani vereceğiniz kararların tamamını bu karakter ile vereceksiniz.

The Curator's Cut adı verilen ikinci kez oynanış kısmında ise bu defa Alex'in kontrolünde oluyoruz. Ekranda çıkan yazıda da belirtildiği gibi sahne değişiyor ve kararlarımızı Brad yerine Alex üzerinden veriyoruz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, 30 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak.