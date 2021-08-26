Yeni Marvel Oyunu Marvel's Midnight Suns Duyuruldu (Video)

Yeni Marvel oyunu Marvel's Midnight Suns, bir fragman eşliğinde resmen duyuruldu. XCOM oyunlarının geliştiricisi Firaxis Games tarafından geliştirilmekte olan video oyunu yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Peki, Midnight Suns'ta hangi Marvel karakterleri bulunuyor? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni Marvel Oyunu Midnight Suns'ın Fragmanı Paylaşıldı

Daha önce XCOM benzeri bir Marvel oyununun çıkacağına yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Yayıncılığını 2K Games'in üstlendiği Marvel's Midnight Suns, Gamescom 2021 etkinliğinde duyuruldu. Midnight Suns isimli yapımın XCOM: Enemy Unknown ve XCOM 2'nin geliştiricisi olan Firaxis Games tarafından geliştirilmekte olduğu belirtildi.

Taktiksel rol yapma oyunu türündeki Midnight Suns'ta Dr. Strange, Iron Man, Captain America, Ghost Rider (Hayalet Sürücü), Blade, Wolverine ve daha birçok karakter yer alacak. Marvel evreninin karanlık tarafını ele alacak olan oyunda Lilith, Hydra tarafından yeniden canlandırıldı. Video oyununda Marvel karakterleri bir araya gelerek Lilith isimli karakteri durdurmaya çalışacak.

Midnight Suns'ın fragmanı da yayımlandı. 2 dakika 49 saniye uzunluğundaki fragman, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Öyle ki video kısa süre içerisinde 204 bin 928 görüntüleme sayısına ulaştı. 3 binden fazla beğeni alan videoya yüzlerce yorum yapıldı.

Yayımlanan videoda çok sayıda Marvel karakterinin birlikte mücadele ettiğini görüyoruz. Söz konusu fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Marvel's Midnight Suns Ne Zaman Çıkacak?

Duyurulduğu ilk günden itibaren dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Marvel's Midnight Suns isimli yapım 2022 yılının mart ayında PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S / X, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Video oyununun PC sürümü Steam ve Epic Games Store isimli popüler dijital oyun mağazaları üzerinden satışa sunulacak. Oyuncular tarafından yoğun ilgi gören yapımın Steam sayfası açıldı fakat henüz ön sipariş verilemiyor. Ayrıca oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de henüz açıklanmadı.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan 2K Games'in yayıncılığını üstlendiği yeni video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuna ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.