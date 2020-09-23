Yeni Marvel's Spider-Man Remaster Detayları Üzdü

Marvel’s Spider-Man Remaster ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geliştirici stüdyo tarafından yapılan yeni açıklamalar, oyuncuları bir hayli üzdü. İşte o detaylar!

Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen yeni PlayStation 5 sunumunda, Insomniac Games tarafından geliştirilmekte olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales de karşımıza çıkmıştı. Etkileyici bir oynanış gösteriminin yapıldığı sunumda, ayrıca orijinal oyununun yeni nesil PlayStation konsolu için geliştirilen Remaster sürümünün de oyuncuların beğenisine sunulacağını öğrenmiştik. Ne var ki bu sürüme sahip olabilmek için, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition satın almak gerekiyor.

Marvel’s Spider-Man Remaster ile ilgili olarak bir süredir kafalarda bir takım soru işaretleri soru işaretleri vardı. Mesela Marvel’s Spider-Man sahiplerinin Remaster sürümüne yükseltme yapıp yapamayacakları ve kayıt dosyası aktarımının mümkün olup olmayacağı gibi soruların cevapları, çoğu oyuncu tarafından merak ediliyordu. Insomniac Games ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile bu sorulardan birkaçına cevap verdi.

Insomniac Games Marvel’s Spider-Man Remaster Açıklamalarıyla Üzdü

Geliştirici stüdyo, Marvel’s Spider-Man Remaster oyununun kutulu olarak satılmayacak. Yani şu durumda, erişim sağlayabilmek için mutlak suretle Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition satın almanız gerekecek. Bir diğer bilgi ise PlayStation 4 versiyonuna ait kayıt dosyalarını PlayStation 5 versiyonunda kullanabilmek mümkün olmayacak. Diğer bir deyişle, halihazırdaki versiyonunu az biraz oynamış olsanız dahi Remaster versiyonunda her şeye sıfırdan başlamanız gerekecek.

Bu iki noktanın haricinde, henüz mevcut nesilden yeni nesle yükseltme konusu henüz açıklığa kavuşmuş değil. Twitter üzerinden bir kullanıcı, standart sürüm Spider-Man: Miles Morales içeren PlayStation 5 paketinden ön-siparişte bulunduğunu ve bunun, Marvel’s Spider-Man oyununun PlayStation 4 versiyonunu yükseltemeyeceği anlamına gelip gelmeyeceğini sormuş. Geliştirici stüdyo ise böylesi bir durumu düşündüklerini ama daha fazla bilginin mümkün olabildiğince kısa sürede sağlanacağını söylemekle yetinmiş.

Marvel’s Spider-Man Remastered, ana oyun ve tüm indirilebilir içeriklerinin yanı sıra Işın İzleme teknolojisi, daha iyi ışıklandırma, şehrin sokaklarında araç ve insan yoğunluğunun artışı ve ekstradan yeni kostümler ile gelecek.