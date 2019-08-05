Yeni Matrix Filmi ile İlgili Önemli Gelişme!

Bilim kurgu sinemasının kült filmlerinden biri olan The Matrix, hem gerçeküstü hikayesi hem de karakter kurgusuyla yakın tarihe damga vurmuş bir yapım. The Matrix triosunun son halkası Revolutions’ın yayınlandığı tarihten bu yana tam 16 sene geçti. O zamandan beri sorulan tek bir soru var: Yeni Matrix filmi gelecek mi? Efsane serinin yönetmeni Lana Wachowski, yeni Matrix filmiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lilly Wachowski, geçen hafta Televizyon Eleştirmenleri Birliği basın toplantısında konuştu. Yakında çıkacak olan yeni televizyon dizisi “Work In Progress”i tanıtmak için etkinliğe katılan ünlü sinemacı, Warner Bros.’un üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni Matrix filminde görev alıp almayacağı ile ilgili söylentilere cevap verdi.

Bugünlerde John Wick serisi ile adını geniş kitlelere duyuran Amerikalı yönetmen Chad Stahelski, 1999 yılında vizyona giren ilk Matrix filminin dublör koordinatörlüğünü yapmıştı. Başarılı sinemacı, ikonik üçlemenin yönetmeni Wachowski’yi kastederek, “Hepimizin sevdiği bir şeyi daha da zenginleştirmek için çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından çıkan söylentiler, Wachowski’nin gerçekten de yeni bir Matrix projesinden sorumlu olduğu ve filmin "Project Ice Cream" kod adıyla ön yapım aşamasında olduğu yönündeydi. Farklı kaynaklardan gelen iddialar göre, yeni Matrix filminin çekimleri 2020’nin başlarında Chicago başlayacak. Sanat yönetmeni ise orijinal üçlemede olduğu gibi Hugh Bateup olacak.

Kendisine yöneltilen bir soruya, şu an üzerinde çalıştığı "Work In Progress" dizsine atıfta bulunarak, “Biraz meşgulüm” şeklinde cevap veren Wachowski, Matrix serisinin yeniden çekilmesi hakkında şöyle konuştu:

“Daha önce çekilmiş hikayelerin yeniden ve farklı kişiler tarafından yorumlanması hoşuma gidiyor. Zaten hikaye anlatımının altında yatan şey de bu. Ben zaten çok büyük bir şeyin parçasıyım. Yeni Matrix filmi için sabırsızlanıyorum. Umarım orjinalinden daha iyi olur”

Warner Bros.’un gerçekten de yeni bir Matrix serisi üzerinde çalışıp çalışmadığı henüz belli değil; ancak konuyla ilişkin sır perdesinin yakın zamanda kalkmasını bekliyoruz.