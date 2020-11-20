Şimdiye Kadar Hiç Bilinmeyen Yeni Mavi Mineral Keşfedildi

Şimdiye kadar bilinmeyen tamamen yeni bir mineralin varlığı ortaya çıktı. Rusya'daki bir yanardağın yakınında yeni bir mineral keşfedildi. Mineralin ismi açıklandı. İşte merak edilen detaylar.

Rusya'da Yeni Mineral Keşfedildi!

Araştırmacılar, Rusya'daki Tolbachik yanardağının yakınında parlak mavimsi-yeşil mineral buldular. Bulunan bu mineral aynı bölgede bulunan yüzlerce yeni mineralden bir tanesi. Yeni mineral hakkında açıklanan detayları haberimizde bir araya getirdik.

Mineralogical Magazine'de yayınlanan yeni araştırma makalesi, şimdiye kadar tamamen bilinmeyen tamamen yeni bir mineralin varlığını ortaya koyuyor. Petrovite ismine sahip olan yeni mineral birçok farklı elementin yoğun bir kombinasyonundan oluşuyor.

Mineral doğada kristal ve parlak mavimsi yeşil bir renge sahip. St.Petersburg Üniversitesi'nden gelen açıklama şu cümlelere yer verildi:

"Mineral, gözenekli bir çerçeve oluşturan oksijen atomları, sodyum sülfür ve bakırdan oluşur. Boşluklar, nispeten küçük sodyum atomlarının hareket edebildiği kanallarla birbirine bağlanır. Bilim adamları bu nedenle, yapısal petrovit tipinin iyonik iletkenlik için umut verici olduğunu ve sodyum iyon pilleri için bir katot malzemesi olarak kullanılabileceğini tespit ettiler."

Mineral gerçekten faydalı olabilir ancak bir sorun var. Araştırmanın baş yazarı Stanislav Filatov, "Şu anda, bu kullanım için en büyük sorun, mineralin kristal yapısındaki az miktarda bir geçiş metali (bakır) bulunması" açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar mineralin ismi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Mineral, mineralojiye ve kristalografiye katkılarından ve özellikle de mücevher malakitinin endüstriyel üretimi için teknolojinin geliştirilmesinden dolayı Prof Dr Tomas Georgievich Petrov'un (d. 1931) şerefine isimlendirilmiştir."

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Tolbachik Yanardağı Nerede?

Tolbachik, Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda volkanik bir kompleks. Plosky Tolbachik ve Ostry Tolbachik olmak üzere iki yanardağdan oluşuyor ve bu isimler sırasıyla düz tepeli bir kalkan yanardağ ve tepeli bir stratovolkan.