Yeni Mavi Tik Sistemi Skandal Yaratmaya Devam Ediyor

Twitter, Elon Musk'ın platformu satın alması sonrası pek çok kez yeni özellikleriyle gündeme geldi ancak bugünkü olayı muhtemelen Elon Musk bile beklemiyordu. Yeni mavi tik sistemi ile birlikte 8 dolar ödeyen herkesin mavi tik alabilecek olması, Twitter'ın manipülasyonun ve yalan haberin merkezi hâline gelmesine neden oluyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Elon Musk, yenilenmiş mavi tik sistemini tanıttı ve Twitter Blue abonelerinin 8 dolar karşılığında mavi tik sahibi olabileceğini açıkladı. Çok geçmeden ünlü kişilere ait hesaplar açıldı ve mavi tik ile bu kişilerin adına paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Yalan Haber Sonrası Eli Lilly Şirketinin Hisseleri Çakıldı

Twitter bu konuda ne kadar hızlı eylem almaya çalışsa da o süreçte pek çok kişi yalan haberlerden ve manipülasyonlardan zarar gördü. Bir diğeri ise geçtiğimiz gün yaşandı. Eli Lilly adındaki ünlü ecza ve ilaç firması yaşanan son olayın mağduru oldu. Bir Twitter kullanıcısı "insülin artık ücretsiz olacak" ifadelerine yer verdiği bir tweet paylaştı ve bu tweet'i paylaştığı hesapta mavi tik bulunuyordu.

Tweet büyük hızla yayıldı ve insülin üreticisi Eli Lilly firması aynı gün piyasa değerinden 30 milyar dolar kayıp yaşadı. Twitter eylem alarak hesabı kapatmış olsa da firmaya verilen zararı geri getirmek bu aşamada mümkün görünmüyor.

Önümüzdeki süreçte bu tip olaylara Twitter nasıl bir önlem alacak hep birlikte göreceğiz.