Yeni MediaTek İşlemci Helio G70 Özellikleri

MediaTek, yeni işlemcisi Helio G70’i sessiz sedasız duyurdu. Düşük seviye akıllı telefonlarda en iyi oyun deneyimi yaşatmak için tasarlanan yeni Helio G70 işlemcinin özellikleri haberimizde.

MediaTek Helio G70 Özellikleri

Helio G90 ve Helio G90T işlemcilerin altına konumlanan yeni MediaTek işlemcisi Helio G70, düşük donanımlı telefonlarda yüksek oyun performansı sunmak için tasarlanmış. Sekiz çekirdekli (2GHz hızda çalışan dört çekirdek Cortex A75 ve 1.7GHz hızda çalışan dört çekirdek Cortex A55) bir işlemcinin desteklediği maksimum ekran çözünürlüğü 1080 x 2520 piksel. 1800MHz hızda çalışan 8GB LPDDR4x bellek ve eMMC 5.1 depolamayı destekliyor. Bağlanabilirlik noktasında 4G taşıyıcı toplama, WiFi 5 802.11ac ve Bluetooth 5.0 desteği sunuyor. Kamera tarafında 48 megapiksel tek kamera veya 16 megapiksel + 16 megapiksel (en fazla) çift kamera sistemini destekliyor ve maksimum 30fps video çekimi yapılabiliyor. Kameraya ilişkin diğer özellikler Face ID, RSC (Rolling Shutter Compensation), tek kamera ile bokeh efekti, çift kamera bokeh ve yapay zeka fotoğraf albümü. Sesli asistanın performansını daha az güç tüketimiyle optimize eden yerleşik Sesli Uyandırma özelliği var. HyperEngine Game Technology, hızlı ve sorunsuz oyun oynama deneyimi yaşatıyor. Oyun esnasında akıllı ağ ve kaynak yönetimini de destekliyor.

Helio G70’den güç alan ilk akıllı telefonlardan biri Redmi 9 olacak. Çentiksiz tasarımlı 6.6 inç ekran, 4GB RAM, 64GB dahili depolama, MIUI 11 ile özelleştirilmiş Android 10 işletim sistemi ile gelmesi beklenen telefon bu yılın ilk çeyreğinde duyurulabilir.