Yeni Meizu 16T "Ekran Eğlencesi" Vaat Ediyor

Meizu 16T sızdırılmış bir davetiyeye göre 23 Ekim'de geliyor. Etkinlik Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak ve yeni telefon “büyük ekran eğlencesi” vaat ediyor. İşte bilinen tüm detaylarıyla Meizu 16T.

Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeli olacak 16T, önceki modelde olduğu gibi Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alıyor. TENAA üzerinde 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilen Meizu 16T'nin ayrıca 8GB RAM / 256GB'lık bir modele sahip olacağı da gözlemlendi.

Kutudan Android 9 Pie ile çıkacağı düşünülen modelin 6.5 inçlik diyagonal 1080p+ OLED paneli barındıracağı dile getirildi. Batarya tarafında ise yine önceki modele göre yükseltme yapılarak 4400 mAh olacağı belirtildi. TENAA sızıntılarında görüldüğü üzere telefonun arkasında üçlü kamera (12+10+5MP) ve tek bir selfie kamerası (16MP) barındıracak.

Meizu 16T Türkiye'ye Gelecek mi?

AnTuTu üzerinden 418909 puan aldığı saptanan Meizu 16T'nin rakiplerinden bir seviye düşük kalması gözlerden kaçmadı. 23 Ekim'de resmi lansmanı yapılacak olan cihazın başta Asya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine de geleceği düşünülüyor. Fiyatlandırma konusunda henüz bir iddia bulunmuyorken, cihazın f/p ürünü olması bekleniyor.