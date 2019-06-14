Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı

Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan modeli A-Serisi Sedan’ın Türkiye lansmanı gerçekleşti. Mercedes-Benz, Yeni A-Serisi Sedan ile kompakt sınıfta standartları yeniden belirliyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye’de!

Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili ve sınıfının en yeni üyesi A-Serisi Sedan, Türkiye’de yollara çıkıyor. Sınıfının standartlarını yeniden belirleyen yeni sedan, yapay zeka kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekanı ile dikkat çekiyor. Yeni A-Serisi Sedan, yeni nesil Mercedes-Benz modellerinin tasarım diline sadık bir görünüm sergiliyor. Kısa ön ve arka uzantılarının da katkısıyla A-Serisi Sedan, dinamik, sportif karakterli bir kompakt sedan gövde oranlarını kullanıcılarına sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 4.549 mm uzunluğa, 1.796 mm genişliğe, 1.446 mm yüksekliğe ve 2.729 mm dingil mesafesine sahip. 420 litrelik bir bagaj kullanımı sunan araç, biri dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle geliyor. Benzinli cephesinde 163 BG (120 kW) ve 250 Nm tork üreten ve çift kavramalı 7G-DCT ile kombine edilen A 200 devreye giriyor. Dizelde ise 116 BG (85 kW) ve 260 Nm tork üreten motor ve çift kavramalı 7G-DCT ile donatılan A 180 d sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi

Baz donanımda dokunmatik ekranlı yapay zeka destekli yeni bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ve Aktif Fren Yardımcısı ile Aktif Şerit Takip Yardımcısı da dahil en güncel sürüş yardım sistemleri standart olarak gelmekte. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın kokpit tasarımı iki adet 7 inç'lik ekran, bir adet 7 inç ve bir adet 10,25 inç’lik ekran ve son olarak iki adet 10,25 inç'lik ekran olmak üzere üç farklı seçenek bulunmakta.

Gelişmiş radar ve kamera sistemleri sürüş yönünü 500 metreye kadar tararken, A-Serisi, ilk defa kısmen otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Harita ve navigasyon verilerini sürüş yardım sistemlerinde kullanan A-Serisi, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ile sadece öndeki aracı takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda araç hızını sürüş yönündeki viraj veya kavşaklara uyarlayabiliyor.

Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Teknik Özellikleri

A 200 A 180 d Şanzıman 7G-DCT 7G-DCT Silindir Hacmi 1332 cc 1461 cc Maksimum güç (BG/kW) 163/120 116/85 Devir/Dakika 5.500 4.000 Maksimum tork (Nm) 250 260 Devir/Dakika 1.620 1.750-2.750 Karma koşullarda yakıt tüketimi (lt/100 km) 5,4 - 5,2 4,3 – 4,1 CO 2 -Emisyonu karma koşullarda (gr/km) 124 – 119 113 - 107 Hızlanma (sn) 0-100 km/sa 8,1 10,6 Maksimum hız (km/sa) 230 206

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, 246.100 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla Haziran ayından itibaren satışa sunulacak. Sizler Mercedes'in yeni A serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!