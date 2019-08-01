Yeni Mercedes-Benz Sprinter İzmir’de!

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından bu yana hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter yenilendi ve ‘Sprinter Sana Yakışır’ sloganıyla piyasaya sürüldü.

Mercedes-Benz Türk, 30 Temmuz Salı akşamı La Vie Nouvelle’de düzenlenen etkinlikte yeni Sprinter modelini özel konukların beğenisine sundu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 farklı şekilde 1.700’ü aşkın farklı seçenekle sunulan yeni Sprinter, müşterilerin tüm talep ve beklentilerini karşılayabiliyor. Aracın maksimum seviyeli modüler yapısı sayesinde, şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri getiriliyor.

Geniş Ürün Yelpazesi

Yeni Sprinter Minibüs, standart olarak sunulan ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile güvenli bir ortam yaratıyor. Ayrıca ister personel, ister okul aracı olarak 13+1’den 22+1 kişiye kadar sınıfının en geniş ürün yelpazesini sunuyor. Yeni Sprinter sahip olduğu, hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri gibi özelliklerle son derece konforlu bir yolculuk deneyimi sağlıyor. Ayrıca 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlar için sunulan kalın teker seçeneği sayesinde, araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha az yakıt tüketebiliyor.

Gelişmiş Teknolojik Özellikler

Teknolojik özellikleriyle de fark yaratan yeni Sprinter Minibüs, elektrik destekli deri direksiyon, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleme seçenekleriyle sürüş konforunu arttırıyor. Aynı zamanda USB ve Bluetooth arayüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de daha eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuluyor. Ayrıca yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişilebiliyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter arkadan itişli ya da önden çekişli olarak satın alınabiliyor. Önden çekişli aracın yükleme eşiği, arkadan itişli aracın yükleme eşiğinden 80 mm daha alçak oluyor ve bu özellik ticari kullanımda yükleme işlemlerini ve konforu arttırıyor. Ayrıca önden çekişli araç, arkadan itişli araca kıyasla 50 kg daha fazla yük taşıyabiliyor. Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Otomatik şanzımanın vites oranları, yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlarken, daha düşük ses seviyesi sayesinde yol konforunu da arttırıyor. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman da, vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yenilikçi yapısıyla kullanım konforunu destekliyor. Yeni nesil Sprinter’da anahtarsız çalıştırma, optimize edilen iklimlendirme sistemi ve ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları, kabin içinde düzenin sağlanmasını çok daha kolay hale getiriyor.

Son Teknolojili Güvenlik Donanımları

Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen yeni Mercedes-Benz Sprinter, sahip olduğu son teknolojili güvenlik donanımlarıyla güvenliğe verdiği önemi gösteriyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, ‘Aktif Fren Asistanı’, ‘Aktif Şerit Takip Asistanı’ ve yorgunluk uyarısı ‘ATTENTION ASSIST’ gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliği konusunda sürücüye yardımcı oluyor. Bu donanımlara ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran ‘Geri Görüş Kamerası’, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre ‘Yağmur Tipi Silecek Sistemi’, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz Teknik Özellikleri