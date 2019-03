Yeni Metro: Exodus Güncellemesiyle New Game+ Seçeneği Geldi

Metro serisinin yeni oyunu Metro: Exodus, geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulmuştu. Çıkış gününden bu yana da platformlar genelinde çeşitli güncellemeler yayınlanmıştı. Her birinin çeşitli hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler sağladığı güncellemelerin bir yenisi daha yayınlandı. Güncellemenin en önemli özellikleri, New Game+ ve Xbox One için klavye ve fare desteği.

Ranger Update adı altında yayınlanan yeni Metro: Exodus güncellemesi, PlayStation 4, PC ve Xbox One genelinde birçok hata için çözümleme, iyileştirmeler ve denge ayarları getirirken, PC platformunda ayrıca DLSS görüntü kalitesi ve RTX açık iken genel kararlılık için iyileştirme de sağlıyor.

4A Games ve Deep Silver tarafından paylaşılan diğer detaylara bakacak olursak, Ranger Update ile PC platformu için Dualshock 4 ve Steam Controller desteğine ek olarak, televizyonlar ve monitörler ile ilgili çözünürlük ve en-boy oranı hatasının önüne geçebilmek için Video Settings menüsüne Aspect Ratio seçeneği ekleniyor. Konsollar tarafındaysa hem PlayStation 4 hem de Xbox One için Motion Blur yoğunluğunu değiştirebilmeniz için Video Option altındaki ilgili ayara High, Med ve Low seçeneklerinin getirilmesinin yanı sıra Ranger Hardcore modunda oynarken ekran göstergelerini tamamıyla kapatabilmek de mümkün olacak. Ayrı olarak PlayStation 4 platformunda Dualshock 4 kontrolör için ışık desteği, Xbox One platformunda ise klavye ve fare desteğine ek olarak, karanlık Gamma sorunlarını çözebilmek için Video Option altına Color Space için ayar değişikliği yapabileceksiniz.

Yine platformlar genelinde iyileştirilmiş kontrolör duyarlılığı için Options kısmındaki Controller altındaki Sensitivity ayarına 4th Controller Sensitivity Preset eklenmiş olacak. Yeni bir algoritma sunan bu hazır ayarla, nişan yardımı ve kontrolör kör noktaları için iyileştirmeler sağlanıyor.

Son olarak Metro: Exodus için bir de New Game+ seçeneği ekleniyor. Bu seçenek sayesinde, önceden açtığınız tüm silahları ve eklentilerini yeni oynayışınıza taşıyabileceksiniz. Yapabileceğiniz çeşitli değilimler ile kendinize özgü bir deneyim sağlayabileceğiniz New Game+ seçeneğinde, Developer Commentary ayarı da bulunuyor. Bu ayar sayesinde, oyunda bulacağınız teypler ile 4A Games stüdyosunun çalışanlarından Metro: Exodus oyununun geliştirilme aşamasıyla ilgili detayları dinlemeniz mümkün olacak.