Yeni Microchip Denetleyicileri 200 TB SSD'lerin Artık Hayalden İbaret Olmadığını Gösteriyor

Yarı iletken firması Microchip, rekor kıran kapasite ve performansa sahip yeni nesil SSD'lerin önünü açan yeni bir denetleyici üzerinde çalışıyor.

Flashtec NVMe 4016 denetleyicisi, 14 GB/saniyeye kadar ulaştı ve 3 milyon IOPS ve PCIe 5.0 ile hız ve bant genişliğinden en iyi şekilde yararlanan 16 NAND kanalına sahip. Yeni Microchip denetleyici, aynı zamanda mevcut kapasitelerin iki katı olan 200 TB'a kadar depolama alanına sahip sürücülere yol açabilecek çeşitli SSD form faktörleriyle de uyumlu.

Bulut Sistemleri için En İyi Performansı Sağlayan SSD'ler

Microchip'in en yeni denetleyicisi, hiper ölçekli bulut sağlayıcılarının ve yüksek düzeyde bilgi işlem yükleri çalıştıran diğer veri merkezi operatörlerinin ihtiyaçlarını destekleyen kurumsal sınıf SSD'leri desteklemek için tasarlanmıştır. Bu bulut şirketleri, AMD ve Intel gibi en son yüksek çekirdekleri benimsemeye başladıkça işlemcileri yeterince yüksek hızlarda verilerle besleyebilecek depolamaya ihtiyaç duyacaklar. Yeni denetleyicinin ayrıca veri işleriyle uğraşan müşterilerin katı güvenlik gereksinimlerini, çift taraflı kimlik doğrulama, güvenli önyükleme, güvenilir platform desteği ve diğer olanakları karşıladığı söyleniyor.

AMD'den Raghu Nambiar da konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı: