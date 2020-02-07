Yeni Microsoft Edge Şimdiden Eskisinden Daha Performans Veriyor

Chromium tabanlı Microsoft Edge, şimdiden Microsoft'un kendi geliştirdiği altyapıyı kullanan eski Microsoft Edge sürümünden daha iyi performans vermeye başladı. Birçok kullanıcı şimdiden yeni tarayıcıyı kullanmaya başladı.

Yeni Microsoft Edge, geçtiğimiz ay içerisinde Chrome eklenti desteğiyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Henüz geliştirme aşamasında olan yeni tarayıcı üzerine çalışmalar yapan PCMark 10, tarayıcının performansını değerlendirdi.

Yazılımların performanslarını değerlendirerek takipçilerine sunan PC Mark 10, bu sefer eski ve yeni Microsoft Edge tarayıcılarını karşılaştırdı. Yapılan ilk incelemelerin ardından yeni tarayıcının yüzde 10 daha iyi performans sağladığı gün yüzüne çıkarıldı.

PCMark 10, performans testlerini yaparken günlük kullanım detaylarını baz aldı. Video izleme, haber okuma, internetten alışveriş yapma gibi kullanımların performanslarını ölçen site, en doğru sonuçlara ulaştıklarını dile getirdi.

Yeni Microsoft Edge sürümünü denemek için hemen aşağıda yer alan indir tuşuna basabiliriz ve bilgisayara kurulum gerçekleştirdikten sonra tarayıcıyı kullanabilirsiniz.