Yeni Microsoft Teams Kendisine Hayran Bırakacak Özelliklerle Geliyor

Pandemi sürecinin uzaması ile birlikte, yeni Microsoft Teams hakkında haberler sızmaya başladı. Bazı çevreler Zoom ve Microsoft Teams gibi uygulamaların zamanla popülerliğini kaybedeceğini düşünüyordu. Ancak durum bunun tam tersi oldu. Şirket bu uygulamaya yeni özellikler getirdi ve daha kullanışlı konuma yükseltti. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Teams genel müdürü Nicole Herskowitz tarafından yapılan açıklamalar, pandemic süreci ile birlikte çok daha farklı özelliklerin kullanılacağını ortaya koyuyordu. Salgının erken aşamalarında hızlı uyum sağlama ve uzun vadede sürdürülebilir dönüşümler yaratmak ilk amaçlar arasındaydı. Ancak zamanla bu hedefler daha ileri noktaya taşındı.

Yeni Microsoft Teams 20 bin katılımcı imkanı sunacak

Advanced Communications sistemi sayesinde şirketin bu yeni uygulaması 20 bin katılımcıya kadar toplama imkanı sunacak. Böylece işletmeler için bir arada bulunma imkanı oluşacak.

Elbette burada bahsedilen 20 bin kişinin etkileşimli bir halde toplanması değil. Bunun yerine insanlar şirketin çeşitli etkinlik ve organizasyonlarını izleyebilecek. Etkileşimli toplantılar için 1000 kişi sınırlı olması bekleniyor. Yine böyle bir durumda da efektif bir çalışma yapılabilir.

Tüm bunlara ek olarak Microsoft’un başka çalışmaları da yer alıyor. Skype Kurumsal müşterileri için Microsoft, 2023'ten sonraki Skype Kurumsal (3PIP) telefonlar için desteği genişletme kararı aldı. Microsoft'un sanal asistanı Cortana tarafından desteklenen Microsoft'un en yeni cihazlar serisi de yakında aktifleşecek. Sizce tüm bunlarla beraber Microsoft, organizasyonlar için hazır olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.