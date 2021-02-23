Yeni Microsoft Word Özelliği ile Yavaş Yazmaya Son!

Microsoft, önümüzdeki ay yeni Microsoft Word özelliğini kullanıcılar ile buluşturmayı planlıyor. Uygulamanın geliştiricileri, mart ayında özellikle yavaş yazmaktan şikayet eden kişilere son derece yardımcı olacak bir özellik sunmayı amaçlıyor. Peki, yeni özelliğin kullanıcılara sağladığı avantaj tam olarak ne olacak?

Yeni Microsoft Word Özelliği Yavaş Yazanlara Kolaylık Sunacak

Microsoft, mart ayında dünyanın en çok kullanılan kelime işlemci programlarından MS Word'e kelime tahmin etme özelliği kazandırmayı planlıyor. Yeni özellik, yazma sürecini daha da azaltmak için yazarların sırada kullanacağı kelimenin ne olacağını tespit etmek için makine öğreniminden yararlanarak Google Dokümanlar'ın akıllı yazma seçeneğine benzer bir seçenek sunuyor.

Şirket, kelime tahmin etme özelliğini ilk olarak geçen yıl duyurmuş ve özellik uygulamanın beta sürümü ile kullanıcıların bir kısmına sunulmuştu. Neowin, geçen yıl duyurulan bu özelliğin önümüzdeki ay içerisinde tüm Windows kullanıcıları ile buluşturulması için Microsoft 365 yol haritasında bu özelliğe de yer verildiğini tespit etti.

Microsoft söz konusu özelliğin Word kullanıcılarının daha hızlı yazmasına ve doğru tahminler sayesinde yazma sürecini daha verimli hale getirmesine yardımcı olacağını belirtiyor. Kelime öneri özelliği kullanıma sunulduğunda kullanıcının isteğine bağlı olarak özellik kapatılabilecek veya açılabilecek.

Kelime tahmin özelliğini kullanmak isteyen Word kullanıcılarının öncelikle bir kelime yazması gerekiyor. Makine öğreniminden yararlanılarak geliştirilen özellik, kullanıcı yazmaya devam ettikçe önerilerde bulunmaya devam edecek. MS Word kullanıcısı isterse önüne çıkan gri renkli tavsiyeyi "TAB" tuşuna basarak kabul edebilecek veya "ESC" tuşuna basarak önerilen kelimenin yanlış olduğunu belirterek tavsiyeyi geri çevirebilecek.

Word'ün yaptığı kelime tahminleri, kullanıcının yazma stiline bağlı olarak zamanla çok daha iyi hale gelecektir. Daha önce de belirtildiği üzere tahmin özelliği ile ilgilenmiyorsanız onu tamamen kapatmak gibi bir seçeneğiniz de bulunuyor. Seçeneği kapattıktan sonra yeniden açmak isterseniz de aynı şekilde seçeneği etkinleştirebilirsiniz.

Microsoft, bu ay Outlook'ta da aynı özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu özellikle birlikte Outlook kullanıcıları da daha hızlı e-posta oluşturup gönderme imkanı elde etti. Peki, siz kelime tahmin özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Özelliğe dair görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.