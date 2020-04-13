Yeni Mod ile Half-Life: Alyx'i VR Olmadan Bitirmek Mümkün Oluyor

Yıllar süren bekleyişin ardından sıradaki Half-Life oyunu Half-Life: Alyx, geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulmuştu. Oyunun sadece sanal gerçeklik cihazları üzerinde oynanabilmesi, elbette hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Half-Life hayranı olup da sanal gerçeklik cihazı alamayacak durumda olan oyuncuların Half-Life: Alyx oynayabilmeleri ne yazık ki mümkün olmuyor.

Ancak modifikasyon üreticileri, bu engeli kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde Unreal Academy isimli Youtube kanalı üzerinden oyunu sanal gerçeklik cihazı olmadan nasıl oynanabileceği gösterilmişti. İndirilen yardımcı dosyalara ek olarak konsoldan da bazı ayarlamalar yapmak gerekiyor. Ancak bunun sonucunda Gravity Gloves devre dışı kalıyordu ki bu ekipmanın hayati bir değeri var. Haliyle sadece oynayabiliyor ama oyunu tamamlayamıyordunuz.

Şimdi ise karşımızda r57zone tarafından geliştirilmiş olan yeni bir alternatif var. Modifikasyonun kurulum aşaması biraz karmaşık gibi görünüyor ama üretici, Youtube kanalı üzerinden yayınladığı video ile geçmeniz gereken aşamaları size ayrıntılı olarak gösteriyor. Tamamladığınızda ise Half-Life: Alyx oyununu klavye ve fare desteği ile oynamak ve hatta tamamlamak mümkün oluyor. Kontrol şeması için de modifikasyonun yayınladığı sayfada detaylı bir açıklama yapılmış.

Valve bir adım atmadığı sürece, sanal gerçeklik cihazı olmayan oyuncular için Half-Life: Alyx oyununu modifikasyonlar ile klavye ve fare ile oynamak bir noktaya kadar sağlıklı olacak. Ancak üreticiler ellerinden gelenin en iyisini sunmaya devam ediyorlar. r57zone tarafından üretilen şu noktada öncekilere göre daha iyiymiş gibi görünüyor ama yine de kusursuz olmadığını söylemek gerek. Her yeni yayınlanan öncekilerin kusurlarına göre hazırlanacağı için, ileride daha iyilerini görebiliriz.

r57zone tarafından üretilen modifikasyonun kurulum ve oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.