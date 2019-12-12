Yeni Mortal Kombat Filmi Bir Buçuk Ay Erken Vizyona Girecek

Yeni Mortal Kombat filmi için sabırsızlanıyorsanız, size müjdeli bir haberimiz var. Filmi bir buçuk ay daha erken görebileceksiniz.

1995 ve 1997 yıllarında vizyona girenlerden sonra, üçüncü bir Mortal Kombat filminin çekimlerine geçtiğimiz aylarda başlanmıştı. Henüz işleyeceği konu ve kronolojideki yeri dahil birçok bilinmez var ama vizyona giriş tarihi ve kadroda yer alacak karakterlerden birkaçını öğrenmiştik.

Warner Bros. yayınladığı basın bildirisi ile yeni Mortal Kombat filminin orijinal vizyona giriş tarihinin yaklaşık bir buçuk ay kadar önceye alındığını duyurdu. Esasen 5 Mart 2021 tarihinde vizyona gireceği söylenen film için artık 15 Ocak 2021 tarihini beklememiz gerekecek.

Eylül ayı içerisinde Greg Russo tarafından yapılan Twitter paylaşımı ile çekimlerinin başladığını öğrendiğimiz filmin kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin başında yine James Wan, Todd Garner, Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Simon McQuoid oturuyorken senaryo ise Greg Russo tarafından kaleme alınmıştı.

Filmde göreceğimiz karakterlerin ve canlandıracak olan oyuncuların güncel listesi ise şöyle: