Yeni Mortal Kombat Filminde Fatality Hareketleri de Olacak

Oyun dünyasının sevilen ve her yeni oyunu sabırsızlıkla beklenen Mortal Kombat serisi, yıllardan sonra beyaz perdeye geri dönüş yapacak. Resmi duyurunun yapıldığı ilk günden bu yana pek fazla bilgi paylaşımı olmamıştı. Ancak paylaşılan bilgiler sayesinde filmin 5 Mart 2021 tarihinde vizyona gireceğini ve Joe Taslim tarafından canlandırılacak Sub-Zero karakterinin karşımıza çıkacağını öğrenmiştik, ki bunlar önemli detaylar. Dün ise Mortal Kombat filmiyle ilgili başka bir önemli bilgi daha paylaşıldı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yönetmen Greg Russo, ilk kez bir Mortal Kombat filminde Fatality hareketlerinin olacağını müjdeledi. Ayrıca filmin R olarak sınıflandırılmış olduğunu da sözlerine ekledi. Bir diğer deyişle, on yedi yaşın altındaki seyircilerin yanlarında yetişkin bir bireyin bulunması gerekecek.

Since it's already been stated by other members of the team, I'm gonna put this one to bed. MK WILL be R-Rated and for the first time EVER, FATALITIES will FINALLY be on the big screen (and no I'm not gonna say which ones) You'll just have to wait for the movie & see!!! ;) pic.twitter.com/aVTewH4t28 — Greg Russo (@WriterRusso) 12 Temmuz 2019

Aslında ilk Mortal Kombat filminde de Fatality hareketleri bulunuyordu. Mesela Sub-Zero karakterinin Mortal Kombat II oyunundaki Exploding Ice Ball Fatality hareketi, Scorpion karakterinin Fire Fatality hareketi ve Shang Tsung karakterinin de Soul Stealing Fatality hareketi bunlardan birkaçıydı. Ne var ki, PG-13 sınıflandırması almak için bu tür hareketler beklentilerin aksine vahşetten tamamıyla uzaktı. Söz konusu bir Mortal Kombat yapımı olunca, takdir edersiniz ki vahşetin her daim ön planda olması gerekir. Bu yeni filmin yukarıda da bahsettiğimiz gibi R sınıflandırması almış olması ise en nihayetinde beklediğimiz türden bir filmin geleceğinin resmi kanıtı olmuş gibi görünüyor.

Greg Russo şimdilik hangi Fatality hareketlerinin filme dahil edileceğine dair herhangi bir şey söylemedi. Bunun için filmin vizyona girişini beklememiz gerekecekmiş. Gerçi zaman içerisinde yaşanacak olan sızıntılar ile belki birkaçını öğrenebiliriz. Bakarsınız hepsini öğrenebiliriz. Belli mi olur?