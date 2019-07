Yeni Mortal Kombat Filminde Fatality Hareketleri de Olacak

Oyun dünyasının sevilen ve her yeni oyunu sabırsızlıkla beklenen Mortal Kombat serisi, yıllardan sonra beyaz perdeye geri dönüş yapacak. Resmi duyurunun yapıldığı ilk günden bu yana pek fazla bilgi paylaşımı olmamıştı. Ancak paylaşılan bilgiler sayesinde filmin 5 Mart 2021 tarihinde vizyona gireceğini ve Joe Taslim tarafından canlandırılacak Sub-Zero karakterinin karşımıza çıkacağını öğrenmiştik, ki bunlar önemli detaylar. Dün ise Mortal Kombat filmiyle ilgili başka bir önemli bilgi daha paylaşıldı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yönetmen Greg Russo, ilk kez bir Mortal Kombat filminde Fatality hareketlerinin olacağını müjdeledi. Ayrıca filmin R olarak sınıflandırılmış olduğunu da sözlerine ekledi. Bir diğer deyişle, on yedi yaşın altındaki seyircilerin yanlarında yetişkin bir bireyin bulunması gerekecek.

Since it's already been stated by other members of the team, I'm gonna put this one to bed. MK WILL be R-Rated and for the first time EVER, FATALITIES will FINALLY be on the big screen (and no I'm not gonna say which ones) You'll just have to wait for the movie & see!!! ;) pic.twitter.com/aVTewH4t28