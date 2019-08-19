Yeni Mortal Kombat Filminde Liu Kang, Raiden, Jax ve Mileena'yı da Göreceğiz

Yıllardan sonra yeniden bir Mortal Kombat filmi izleyeceğiz. Mayıs ayı içerisinde sizlerle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere filmin konusu Güney Avustralya dolaylarında geçecek sil baştan bir yapım olacak. Projeyi üstlenen New Line şirketi, filmin çekimlerine bu yılın sonlarına doğru başlayacak. Yani şu sıralarda çekim öncesi hazırlıklar yapılıyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan duyuru ile filmde göreceğimizin kesinleştiği Sub-Zero karakteri için Joe Taslim ile anlaşmaya varıldığını öğrenmiştik. Yeni gelen bilgiye göre Liu Kang, Jackson 'Jax' Briggs ve Mileena karakterleri için de anlaşmaya varılmış.

The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, Liu Kang karakterini Ludi Lin canlandıracak. Lin daha önceden Aquaman ve Power Rangers filmleriyle karşımıza çıkmıştı. Jackson 'Jax' Briggs için Supergirl dizisindeki Mehcad Brooks ile anlaşmaya varılmış. Mileena rolü ise Sisi Stringer'a emanet. Yeni Mortal Kombat filmi Stringer'ın ilk büyük bütçeli film deneyimi olacak. Kendisi geçtiğimiz sene kısa komedi tarzındaki Matt Gaffney Must Die yapımında rol almış. Bakalım Mileena rolündeki performansı nasıl olacak? Son olarak Raiden için de Thor: Ragnarok filminde Hogun karakterini canlandıran Tadanobu Asano ile görüşmeler sürüyormuş.

2021 yılının Mart ayında vizyona girmesi planlanan Mortal Kombat filminin başında James Wan ve beraberindeki Todd Garner, Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins gibi önemli isimler bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Simon McQuoid oturacakken, senaryo ise Greg Russo tarafından kaleme alınacak.