Yeni Mortal Kombat Filminde Sub-Zero'yu Canlandıracak İsim Belirlendi

Çekim öncesi hazırlıkları devam eden yeni Mortal Kombat filminden müjdeli bir haber geldi. Yapılan açıklamaya göre Sub-Zero karakteri için Joe Taslim ile anlaşmaya varılmış.

Güney Avustralya topraklarında çekilecek olan yeni Mortal Kombat filmi, bildiğiniz gibi sil baştan bir yapım olacak. New Line Cinema tarafından üstlenilen projenin başında James Wan ve beraberinde Todd Garner, Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins gibi önemli isimler bulunuyor. Yönetmen Simon McQuoid olacakken, senaryo ise Greg Russo tarafından kaleme alınacak.

Şimdilik filmle ilgili çoğu şey belirsiz. En çok merak edilen ise senaryoya hangi karakterlerin dahil edilecekleri. Oyuncular olarak aslında bütün karakterleri görmeyi isteriz. Yapımcı ekibin senaryoya kimleri dahil edeceği belirsizliğini büyük ölçüde koruyor ama en azından karakterlerden bir tanesi belli oldu: Sub-Zero.

The Hollywood Reporter sitesine yansıyan habere göre yeni Mortal Kombat filmindeki Sub-Zero karakteri için Joe Taslim ile anlaşmaya varılmış. Taslim Fast and Furious 6, Star Trek Beyond ve Dead Mine filmlerini izlemiş olanların yakından tanıyabilecekleri bir isim ve kendisi aynı zamanda bir dövüş sanatçısı olduğu için iyi bir seçim olmuş diyebiliriz.

Öte yandan, 5 Mart 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmin kronolojide nereye oturacağına dair bir ipucu dahi verilmiş değil. Bununla birlikte serideki herhangi bir oyuna bağlı mı kalacağı, yoksa Gears of War ve Uncharted filmlerindeki gibi seriden ayrı bir hikayenin mi yazılacağı bilinmiyor. Ama çekimlere bu yılın sonlarına doğru başlanacağını düşünecek olursak, muhtemelen yakın bir zamanda merak ettiğimiz detayları öğrenecek olabiliriz. Gelişmeler için takipte olacağız.