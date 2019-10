Yeni Mortal Kombat Filminden İlk Set Fotoğrafları Paylaşıldı

Sıradaki Mortal Kombat filmi için elbette sabırsızlanıyoruz. Vizyona giriş tarihine daha epey bir zaman var. Eğer bir aksilik olmaz ise 5 Mart 2021 tarihinde izleyebileceğiz. Çekimlerine geçtiğimiz ay içerisinde başlanmış olan filmden ilk set fotoğrafları gelmeye başladı.

Konu olarak sil baştan çekilecek olan Mortal Kombat, Güney Avustralya topraklarında geçecek. Filmin konusuna dair herhangi bir detaya hakim değiliz ama şimdiye kadar yapılan duyurular ile onaylanan karakterleri ve kimlerin seçildiğini öğrendik. Ayrıca filmin yapımından sorumlu olan ekip de bir hayli sağlam ve ortaya muazzam bir işin çıkacağından büyük ölçüde eminiz.

Konuya dair ilk detayları ve daha başka hangi karakterleri göreceğimizi merak ediyoruz ama set fotoğraflarının gelmeye başlaması, merak ettiğimiz detayların da gelmesinin yakında olduğunun işareti gibi. İlk resim yapımı ekibinden Todd Garner tarafından paylaşıldı ve senaryo sırasında göreceğimiz mekanlardan bir tanesi ortaya çıktı.

Seri oyunları genelinde bu tarz mekanları fazlaca görmüştük. Hatta dışarıda gezinirken veya belgesel izlerken ne zaman böyle bir yer görsek, aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi Mortal Kombat oluyordur hiç şüphesiz ki.

Diğer fotoğraf ise Lewis Tan tarafından paylaşılmış. Kendi fotoğrafı. Bildiğiniz gibi Tan da filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor ama henüz hangi rolde olduğu duyurulmuş değil. Devlet sırrı gibi saklandığına göre epey kritik veya duyduğumuzda küçük dilimizi yutacağımız bir rolü olsa gerek. Yoksa neden halen açıklanmamış olsun ki?

Halfway through an incredible experience with an immensely talented cast & crew, I’m sleep deprived, sore & couldn’t be happier. My favorite part of making films, a unity of artists capturing truth on screen. What dedication & passion, thank you. #MortalKombat @warnerbros pic.twitter.com/kDYTgagUSO