Yeni Mortal Kombat Filminin Çekimlerine Başlandı

Sil baştan çekilecek olan Mortal Kombat filminin ön-hazırlıkları en nihayetinde tamamlandı. Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan senarist Greg Russo, filmin çekimlerine başlandığını müjdeledi.

May the Elder Gods watch over us! #ITHASBEGUN pic.twitter.com/Lkovg7Glwo — Greg Russo (@WriterRusso) 15 Eylül 2019

Sizin de gördüğünüz üzere Russo tarafından "Elder God'lar bizi korusun!" yorumuyla paylaşılan resimde, sahne çekiminin başlangıcını ve bitişini işaret eden aleti görebiliyoruz. Üzerindeki simgesel ejderha logosu da dikkatinizi çekmiştir.

Sil baştan çekilecek olan Mortal Kombat filminin haberini geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde duymuştuk. Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin vizyona giriş tarihi 5 Mart 2021 olarak belirlendi. Bu ay içerisinde başlanacağı söylenmiş olan çekimler öncesi hazırlıkların yapıldığı süreçte ise ilk bilgiler verilmişti ve filmde göreceğimiz karakterlerden bazılarını ve serinin özünde olan Fatality hareketlerinin de olacağını öğrenmiştik. Ne var ki halen birçok bilinmez söz konusu. Daha başka hangi karakterleri göreceğiz? Filmin konusu ne olacak? Tek bir film mi, yoksa devamında yeni filmleri göreceğimiz bir seri mi olacak? Kronolojinin neresinde yer alacak? Şimdilik bu soruların cevaplarını almamız için beklemek durumundayız. Ancak çekimlere resmen başlandığı için yeni detayların gelmesi uzun sürmeyecektir.

Öte yandan onaylanan karakterleri ve bu karakterleri canlandıracak olan oyuncuları bir kez daha hatırlayacak olursak, liste şöyle:

Sub-Zero - Joe Taslim (Fast and Furious 6)

Liu Kang - Ludi Lin (Aquaman)

Jackson 'Jax' Briggs - Mehcad Brooks (Supergirl)

Mileena - Sisi Stringer (Matt Gaffney Must Die)

Raiden - Tadanobu Asano (Thor: Ragnarok)

Sonya Blade - Jessica McNamee (The Meg)

Kano - Josh Lawson (Arrested Development)

Shang Tsung - Chin Han (The Dark Knight)

Scorpion - Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame)

Bu listeye ek olarak Wu Assassins dizisinden tanıdığımız Lewis Tan'ın da senaryoda karşımıza çıkacağı söylenmişti. Ancak henüz kendisinin hangi rolde karşımıza çıkacağına dair bir bilgi mevcut değil.

Projenin başında James Wan olmak üzere Todd Garner, Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins gibi önemli isimler var. Yönetmenliği Simon McQuoid tarafından yapılacak olan filmin senaryosu ise Greg Russo'ya emanet.