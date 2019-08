Yeni Mortal Kombat Filminin Oyuncu Kadrosuna İki Önemli Takviye

Başta Mortal Kombat hayranları olmak üzere oyuncuların büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri yeni Mortal Kombat filmi, 5 Mart 2021 tarihinde vizyona girecek. Çekimlerinin önümüzdeki ay Güney Avustralya'da başlayacağı film için kadro oluşturma çalışmaları da devam ediyor.

Bildiğiniz gibi son olarak Kano için Josh Lawson ve Sonya Blade için de Jessica McNamee ile anlaşıldığını ve Lewis Tan ile özel bir rol için görüşmelerin devam ettiğini öğrenmiştik. Bu haber henüz güncelliğini yitirmemişken, filmde göreceğimiz iki Mortal Kombat karakteri daha netlik kazandı.

Yeni Mortal Kombat filminde, Variety tarafından aktarılan habere göre Shang Tsung ve Scorpion karakterlerini de görebileceğiz. Muhtemelen serinin bütün köklü karakterleri filmde yer alacaklar. En azından gidişat o yöndeymiş gibi görünüyor.

Shang Tsung için Chin Han ve Scorpion için de Hiroyuki Sanada ile anlaşılmış. Han'ı The Dark Knight, Arrow, Ghost in the Shell ve Skyscraper ve Sanada'yı da Avengers: Endgame, Westworld, 47 Ronin ve The Last Samurai yapımlarından hatırlıyoruz. Sanada aynı zamanda birçok Japon filmi ve dizisinde de karşımıza çıkmıştı.

Genel bir toparlama yapacak olursak, şimdiye kadar onaylanan karakterler ve canlandıracak olan oyuncular şu şekilde:

Özellikle son Mortal Kombat filminin yarattığı hayal kırıklığı sonrasında sil baştan çekilecek olan filmden tabii ki beklentiler yüksek tutuluyor.

Projenin başında James Wan olmak üzere Todd Garner, Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins gibi önemli isimler var. Yönetmenliği Simon McQuoid tarafından yapılacak olan filmin senaryosu ise Greg Russo'ya emanet.