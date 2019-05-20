Yeni Mortal Kombat Filminin Vizyon Tarihi Ortaya Çıktı

Eğer sil baştan çekilecek Mortal Kombat filmini sabırsızlıkla bekliyorsanız, size hem iyi hem de kötü bir haberimiz var. Haberimizin iyi olan yanı filmin vizyona gireceği tarihin belli olmuş olması. Kötü olan kısmı ise aslında vizyona gireceği tarih diyebiliriz. Deadline sitesinin haberine göre yeni Mortal Kombat filmi için yaklaşık iki sene daha beklememiz gerekecek.

Mortal Kombat serisinin ilk filmi 1995 yılında, ikinci filmi ise 1997 yılında vizyona girmişti. Paul W.S. Anderson tarafından yönetilmiş olan ilk film dünya genelinde büyük bir başarı elde etmişken, John R. Leonetti tarafından yönetilen ikinci film Mortal Kombat: Annihilation bir o kadar hayal kırıklığı olmuştu.

Şimdi ise karşımızda sil baştan çekilecek olan yeni bir Mortal Kombat filmi var. Geçtiğimiz hafta içinde resmen duyurulan ve Güney Avustralya topraklarında çekilecek olan yeni filmin başında James Wan haricinde oldukça önemli isimler de bulunuyor. Şu an için devam eden çekim öncesi hazırlıklardan sonra, filmin çekimlerine bu yılın sonlarına doğru başlanacak.

Yakın zaman önce film ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye de yer veren Deadline sitesi, merak ettiğimiz detaylardan bir tanesini daha ortaya çıkarmış oldu. Öyle ki, 5 Mart 2021 tarihi sil baştan çekilecek Mortal Kombat filminin vizyona giriş tarihi olacak. Bir diğer deyişle önümüzde iki seneden daha az bir süre var.

Hikayeye ve hikaye ile bağlantılı olarak hangi karakterleri göreceğimize dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor ama öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyebilir. Malum çekimlerin başlamasına fazla bir zaman kalmadı ve zaman daralırken illaki yeni detaylar da gelmeye devam edecektir. Gelişmeler için takipteyiz.