Yeni Mortal Kombatt 11 Güncellemesiyle 30 FPS Kilidine Veda Ediyoruz

Mortal Kombat 11 her ne kadar çok iyi bir oyun olmuş olsa da, PC kullanıcıları tarafından fazlaca eleştirilen bir sorunu vardı. Fatal Blow ve Fatality gibi yakın çekim animasyonlara ek olarak Krypt modunun tamamına koyulan 30 FPS kilidi. Bu sorun aslında öyle büyük bir sorun da değil. Yani ufak bir güncelleme ile halledilecek bir sorun, ama nedense epey bir süre boyunca üstüne resmi olarak düşülmemişti. Ancak hem Endri Lauson tarafından hazırlanan FpsCapRemover modifikasyonunun etkisi hem de oyuncular tarafından yapılan yoğun eleştiriler nihayete erdi. QLOC ve NetherRealm Studios yeni Mortal Kombat 11 güncellemesiyle yoğun eleştirilen 30 FPS kilidini kaldırdılar.

Kısa bir süre önce yayınlanan güncelleme ile menüler, Krushing Blow ve Fatal Blow animasyonları, zafer kutlamaları ve tanıtım sinematiklerinin tamamı ve ayrı olarak Krypt modu da 60 FPS akıcılığında oynanabilecek. Ne var ki, Warner Bros. Entertainment güncelleme notlarında bu ayarın menüler için standart olarak etkinleştirildiğini belirtirken, Krypt modu için ayrı bir kullanıcıların kendilerinin etkinleştirmelerinin gerektiğinin altını çizdi. Bunun yapılmasının nedeni ise bilgisayarının sistemi düşük olan kullanıcılar için tavsiye edilmiyor oluşuymuş.

Güncelleme ile ayrıca eksik olan yansımalar, çoğu kullanıcının sık sık karşılaştığı bağlantı kopmaları, TAA kapalıyken Frost karakterinin Whirring Drill'i ile ilgili yaşanan grafiksel bozukluk ve oyuna girişte yaşanan çökmeler de dahil olmak üzere Mortal Kombat 11 oyununun genelinde yaşanan birçok irili ufaklı sorunlar için de çözümlemeler gerçekleştiriliyor.