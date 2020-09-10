Yeni Motorola Razr 5G Karşınızda!

Motorola geçtiğimiz saatlerde resmi internet sitesi üzerinde yaptığı bir paylaşımla birlikte Motorola Razr 5G modelini gözler önüne serdi. Yeni model önceki modele kıyasla çeşitli iyileştirmelerle birlikte geliyor ve bu sefer çok daha iddialı bir fiyat etiketine sahip gibi gözüküyor.

Motorola Razr 5G (2020) Özellikleri

Razr 5G'e ilk bakışımızda söyleyebileceğimiz şey, tasarımın bir önceki modele kıyasla daha oval bir yapıda olduğudur. Bu, orijinal Razr V3'ün tasarımından daha uzak bir yapıda olduğundan nostaljik görünümün verdiği çekiciliğin kaybolduğunu söyleyebiliriz.

Yeni modelde 6.2 inç boyutunda OLED ekran yer alıyor. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Tabii bu cihaz, bir katlanabilir telefon olduğu için dayanıklılık da son derece önemli. Malzeme tarafında alüminyum çerçeve ve paslanmaz çelik menteşe görüyoruz. Motorola'ya göre cihazın katlama testleri 200,000 denemede dahi başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Bu arada ön tarafta da 2,7 inç boyutunda bir hızlı görünüm ekranı yer alıyor.

Mevcut model yüksek fiyat etiketine nazaran düşük bileşenler ile birlikte geliyordu. Bu modelde ise Snapdragon 765G işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Bu arada Snapdragon 765G işlemci ile birlikte cihaza 5G desteği de eklenmiş oluyor.

Kamera tarafında arkada 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, önde ise 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor.

Yeni Motorola Razr 5G bu sene içerisinde 1,399 dolar fiyat etiketi ile birlikte satışa sunulacak. Peki siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.