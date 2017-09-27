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Yeni MTV Zammı Kapıda!

mtv
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İrem Sayın
İrem Sayın teknoloji

Orta Vadeli Program’ı (OVP) kapsamında Türkiye'nin 2020 hedefleri bugün belli oldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şİmşek, ekibin aldığı kararları kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamaların teknoloji açısından önemli kısımlarını toparlamak gerekirse, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yüzde 40 artıyor! 2018’in ilk günü itibarıyla MTV sistemi değişiyor ve 1.6 motor orta üst sınıf bir otomobilin MTV’si 1.000 TL’den 1.400 TL’ye yükseliyor.

2020 hedefleri arasında Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması da yer alıyor. Genç Girişimci Merkezleri, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin yaygınlaştırılması gibi hususlar üzerinde de duran kurul, akıllı uygulamalara geçişin hızlandırılacağını duyurdu. Hedefler arasında, yerli marka otomobil destek programının hayata geçirilmesi ve madencilik arama yatırımlarının arttırılması da yer aldı.

İhracatı arttırmak adına E-ihracat stratejisi uygulamaya geçileceğini belirten Şimşek, "TÜBİTAK ev enstitülerini yeniden yapılandıracağız. Özel Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısını bine çıkaracağız." açıklamalarında bulundu.

Kısaca toparlamak gerekirse 2020’de hedef teknolojinin gelişmesi ama pahalılaşması diyebiliriz sevgili okurlar.

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