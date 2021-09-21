NASA Uzay İstasyonu İçin 400 Milyon Dolar Harcanacak

NASA, uzay istasyonu için 400 milyon dolar harcama yapmayı planlıyor. Gelecekte yapılacak istasyonların öncekinden farklı olarak NASA tarafından değil, özel şirketler tarafından yapılmasının hedeflendiği ortaya çıktı.

CNBC tarafından paylaşılan bilgilere göre Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) şu anda bu yılın sonuna kadar yaklaşık bir düzine teklif arasından iki ila dördünü seçmek gibi bir hedefi var. Bu şirketler, uzay istasyonunun gelişiminde yer almak isteyen şirketlerden oluşuyor.

NASA Uzay İstasyonu İçin Şirketlere Neden Ödeme Yapılacak?

Uzay ajansı, 20 yıldır ISS'e (Uluslararası Uzay İstasyonu) güveniyor fakat istasyonun ömrü elbette ki sınırsız değil. NASA, on yılın sonunda kullanım ömrünün sonuna gelen ISS ile vedalaşmak ve onun yerine yeni istasyonlar geliştirmek istiyor. Bu sürecin sonuna doğru mevcut istasyonun Dünya atmosferine itilerek yakılması planlanıyor.

Plan her ne kadar ilgi çekici görünse de NASA, yeni istasyonunu inşa etmek istemiyor. Bunun yerine özel şirketlere yönelmeyi düşünüyor. Yeni oluşturulan bir program ile şirketlerle uzay istasyonu inşa etmeleri için sözleşme imzalamayı hedefliyor.

NASA'nın ticari uzay uçuş müdürü Phil McAlister, CNBC'den Michael Sheetz'e yapmış olduğu açıklamada program için yaklaşık olarak 1 düzine teklif alındığını söyledi. CNBC'ye göre NASA yılın sonuna kadar mevcut teklifler arasından iki ile dört arasında şirketin teklifini değerlendirecek.

Seçilen şirketlere ise istasyon inşası karşılığında toplamda 400 milyon dolar verilecek. McAlister, duyurunun ardından gelen tekliflerin sayısının gerçekten de inanılmaz olduğuna işaret etti.

ISS'in şu anda NASA'ya her yıl yaklaşık 4 milyar dolar maliyeti olduğu biliniyor. McAlister, özel şirketlere ait daha büyük istasyonların satın alınmasının ajansı yılda 1 milyar dolardan fazla tasarruf ettirebileceğini belirtti.

NASA, tekliflerin şu anda değerlendirildiğini açık bir şekilde dile getirmekten kaçınmasa da teklif sunan şirketlerin ismini vermekten uzak durdu ancak Sheetz'e göre program duyurulduğunda SpaceX, Blue Origin, Airbus ve Boeing de dahil olmak üzere 50'den fazla şirketin gözü NASA'ya çevrildi. Ayrıca McAlister'ın tekliflerin hem eski uzay şirketlerinden hem de yeni şirketlerden geldiğini belirtmesi de SpaceX gibi şirketlerin duyuru ile ilgilendiğini gösteriyor.