Yeni Need for Speed, EA Play 2019 Etkinliğinde Görünmeyecek

Need for Speed: Rivals sonrasında Electronic Arts tarafından alınan radikal karar ile birlikte serinin yeni oyunlarını iki senede bir görür olmuştuk. Son Need for Speed oyunu 2017 yılında çıktığına göre, bu sene yeni oyunun senesi olacak. Ancak yeni oyunu EA Play 2019 etkinliğinde göreceğinizi düşünerek sabırsızlanıyorsanız, ne yazık ki size kötü bir haberimiz var. Yeni Need for Speed'i, EA Play 2019 etkinliğinde göremeyeceğiz.

Kısa bir süre önce EA Answers sayfası üzerinden EA DICE stüdyosundan Ben Walke, "Sıradaki NFS oyunu hakkında daha fazla şey duyacak mısınız? Evet. Bu yıl içinde mi çıkıyor? Evet. Haziran'da herhangi bir şey yapacak mıyız? Hayır." diyerek yeni Need for Speed oyununun EA Play 2019 etkinliğinde yer almayacağının bilgisini verdi.

Bu ilk kez karşılaşmış olduğumuz bir durum ve Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunlar bu etkinlikte yer alacakken, yeni Need for Speed oyununu göremeyecek olmamız hem ilginç hem de üzücü olacak. Buna gerekçe olarak ise Walke, "Hedefimiz bir dizi tanıtım etkinliği yerine, NFS'nin 25. yılına gerçekten unutulmaz yüksek hızlı bir halka eklemek." yorumunda bulundu. Buradan anlayacağımız kadarıyla geliştirici stüdyo tanıtım etkinliklerine harcayacakları zamanı yeni oyunun geliştirilmesine harcamayı uygun bulmuş ki bu da yerinde bir karar olmuş. Tabii ki karşımıza gerçekten buna değecek bir yapım çıkacaksa.

Şimdilik oyun ile ilgili pek fazla bir bilgi verilmiş değil ama araba özelleştirme sisteminin son oyunda yine bulunacağı söyleniyor. Ayrıca önceki oyunlarla aynı zamanda satışa sunulacağı belirtilmiş. Bir diğer deyişle, bu senenin son çeyreğinde yeni Need for Speed oyunu ile tanışmış olacağız.

Electronic Arts, EA Play 2019 canlı yayınlarının zamanlarını açıkladı

Hazır EA Play 2019 etkinliğinin adı geçmişken, bildiğiniz gibi bu senenin etkinliğinde Electronic Arts herhangi bir basın konferansı düzenlemeyecek. İzleyicilere daha fazla şey sunmayı isteyen Amerikan menşeli yayıncı, basın konferansı yerine tamamıyla canlı yayınlara odaklanılacağın belirtmişti.

Bu bağlamda da Electronic Arts, EA Play 2019 etkinliği sırasında yapacağı canlı yayınların programını da açıkladı. Detaylara aşağıdan bakabilirsiniz:

8 Haziran 2019 Cumartesi, TSİ 19:15 - EA Play 2019 için geri sayım

8 Haziran 2019 Cumartesi, TSİ 19:30 - Star Wars Jedi: Fallen Order

8 Haziran 2019 Cumartesi, TSİ 20:00 - Apex Legends

8 Haziran 2019 Cumartesi, TSİ 20:30 - Battlefield V

8 Haziran 2019 Cumartesi, TSİ 21:00 - FIFA 20

8 Haziran 2019 Cumartesi, TSİ 21:30 - Madden NFL 20

8 Haziran 2019 Cumartesi, TSİ 22:00 - The Sims 4

Belirtilen zamanlarda gerçekleştirilecek olan canlı yayınları, Electronic Arts ana sayfasından veya Youtube veya Twitch kanalları üzerinden izleyebileceksiniz.