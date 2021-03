Yeni Need for Speed Ne Zaman Çıkacak? İşte EA'den Açıklama!

Bu sene çıkması beklenen yeni Need for Speed ertelendi. Serinin bir sonraki oyunu için en az bir sene kadar beklemek durumunda olacağız. Peki yeni Need for Speed ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde.

İlki 1994 yılında çıkmış olan Need for Speed serisinin oyunları birçok farklı geliştiricinin imzasını taşıyor. Criterion Games, EA Black Box, EA Canada, Ghost Games, Slightly Mad Studios ve daha nicesi. Geçtiğimiz neslin başlangıcından bu yana da Ghost Games imzalı Need for Speed oyunları görmüştük. Ancak Electronic Arts, yeni oyunların artık tekrardan Criterion Games stüdyosu tarafından geliştirilmesine karar verildiğini duyurmuştu. Bunun altında yatan en büyük sebep ise, Amerika menşeli yayıncının büyük AAA oyunlarında çalışacak yetenekli geliştiricileri bulmada sıkıntı çekmiş oluşuydu. Need for Speed serisinin geleceği için de böyle bir karar alınmıştı.

Bayrağı Ghost Games stüdyosundan devralan Criterion Games, Need for Speed Heat için yapılan planları nihayete erdirdikten sonra da yeni oyun için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz senenin EA Play Live programında onaylanan yeni oyun için uzun zamandır hiçbir şey duyamıyoruz. Haliyle bizleri nasıl bir Need For Speed’in beklediğine dair de herhangi bir bilgimiz yok. Görünüşe göre bir süre daha olmayacak. Çünkü, Electronic Arts, serinin yeni oyununu bir sene kadar ileriye attı.

Polygon sitesi tarafından Electronic Arts şirketinden Laura Miele ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Miele tarafından belirtilene göre bu sene çıkacak olan Battlefield oyunu, ekibin sıkı bir çalışma performansı sergilemesi ile harika şekilleniyormuş. Ne var ki geçtiğimiz sene ile geçiş yapılan evden çalışma sistemi ve bunun getirdiği zorluklar, DICE ekibi bir hayli yormuş. Bu noktada ortak bir karar almak isteyen Electronic Arts ise Criterion Games ile bir toplantı gerçekleştirmiş. Netice olarak ise geliştirici stüdyonun sıradaki Battlefield oyununa yardımcı olması kararı alınmış. Bildiğiniz gibi İngiltere menşeli stüdyo, geçmişte Star Wars: Battlefront II ve Battlefield V oyunlarında DICE için en büyük yardımcılardan birisi konumundaydı.

Yeni Need for Speed En Az Bir Sene Gecikecek

Alınan bu kararın Need for Speed serisi açısından ise olumsuz bir gelişme oldu. Öyle ki, bu sene çıkması beklenen serinin yeni oyunu 2022 yılına kalmış oldu. Ancak bu yıl Electronic Arts cephesinden yine de bir yarış oyununun çıkacağını söyleyebiliriz.

Yakın bir zaman önce Codemasters satın alımı gerçekleştirilmişti. Satın alım sonrasında ise Amerika menşeli yayıncı, her sene bir yarış oyunu çıkartmayı hedeflediklerini dile getirmişti. Bu bağlamda, bu yılın sonlarına doğru Codemasters tarafından geliştirilmiş olan bir yarış oyunu göreceğiz. Bu durumun Need for Speed oyununun bir sonraki seneye bırakılmasındaki bir başka etken olduğunu da söyleniyor.