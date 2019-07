Yeni Need for Speed Oyunu, Birkaç Hafta İçinde Duyurulacak

2017 yılında çıkan Need for Speed: Payback sonrasında, bu yıl yeni Need for Speed oyununun satışa sunulacağı yıl olacak. Sizlerle kısa bir süre önce paylaşmış olduğumuz haberimizde de bahsettiğimiz üzere yeni Need for Speed oyununun adının Need for Speed Heat olabileceğine dair bir sızıntı yaşanmıştı. Haliyle bu gelişme sonrasında gözler Electronic Arts cephesine döndü.

Amerikan menşeli yayıncının açıklaması ise gecikmedi. Analistlere ve yatırımcılara yönelik olarak düzenlenen finansal konferans sırasında yeni Need for Speed oyunu ile ilgili müjdeli haber de verildi. Üst Yönetici Andrew Wilson tarafından yapılan açıklamaya göre, serinin yeni oyunu ağustos ayında ortaya çıkacak: "Gamescom'a gidecek olan yeni Need for Speed oyunumuzu birkaç hafta içinde göstereceğiz."

Bildiğiniz gibi sıradaki Need for Speed oyununun geliştirilme aşamasında olduğu geçtiğimiz şubat ayı içerisinde açıklanmıştı. Üçüncü çeyrekte satışa sunulacağı söylenen oyun için ekim, kasım veya aralık aylarından birini bekliyoruz. Gerçi Need for Speed (2015) ve Need for Speed: Payback oyunlarının Kasım ayında satışa sunulduklarını düşünecek olursak, yeni oyun da muhtemelen bu yılın kasım ayı içerisinde satışa sunulacaktır.

Need for Speed III: Hot Pursuit oyunundan bu yana serinin bir parçası haline gelen polis takip kısımlarının sıradaki Need for Speed oyununda da karşımıza çıkacak olmasının dışında, yeni oyun ile ilgili pek fazla bir şey bilinmiyor. Ne var ki, öğrenmek için fazla bir zaman kalmadı. Yeni gelişmeler için takipte olacağız.