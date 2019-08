Yeni Need for Speed Oyunu Bu Hafta Duyurulacak

Oyun dünyasının uzun soluklu yarış oyunlarından biri olan Need for Speed'in ortaya çıkacağı zaman gittikçe yaklaşıyor. Bu hafta oldukça önemli olacak. Need for Speed'in resmi sayfasını güncelleyen Electronic Arts, siteye bir geri sayım sayacı ekledi.

Need for Speed serisinin yeni oyunu ile normaline göre biraz geç tanışacağız. Normalinde EA Play 2019 etkinliğinin hemen öncesinde duyurulmasını, etkinlik sırasında da merak edilen detayların paylaşılması bekleniyordu ama bu sene bir farklılık oldu. Hatırlayacağınız üzere de Amerika menşeli yayıncı gerçekleştirdiği son finansal konferansında, GamesCom 2019 fuarında da karşımıza çıkacak olan oyunun duyurusunun yakın bir zamanda gerçekleşeceğine işaret etmişti. Resmi duyuru bu hafta içinde gerçekleşecekmiş gibi görünüyor.

Electronic Arts, Need for Speed'in sayfasına bir geri sayım sayacı eklemiş. Dolacağı zaman ise 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü TSİ 17:00 sıralarına denk gelmekte. Bir diğer deyişle, bu zaman geldiğinde serinin yeni oyunu ile en nihayetinde tanışmış olacağımızı tahmin ediyoruz.

Bu sene ayrıca serinin yirmi beşinci yılı dolacak. Buna bağlı olarak geçtiğimiz Mayıs ayında resmi internet sayfasında bir gönderi yayınlayan EA DICE stüdyosundan Ben Walke, serinin yirmi beşinci yılında gerçekten unutulmaz bir yapım ile oyuncuların karşılarına çıkmayı istediklerinden bahsetmişti ve ellerindeki zamanı tanıtım etkinliklerine harcamayı istemediklerinden bahsetmişti.

Şu an için yeni Need for Speed oyunu ile ilgili bilinenler özelleştirme sisteminin olacağı, Need for Speed III: Hot Pursuit ile seriye katılan polis takip sahnelerinin geri döneceği ve adının da muhtemelen Need for Speed Heat olacağı. Bu Çarşamba günü ise çok daha fazlasını öğreneceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın!