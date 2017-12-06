Yeni Nesil AMD Ryzen İşlemciler Anakart Değişikliği İstemeyecekler

AMD’nin Kıdemli Ürün Müdürü James Prior, geliştirilmekte olan yeni Ryzen işlemcilere dair önemli açıklamalar yaptı. Ürün Müdürü, şimdilik Ryzen 2 olarak adlandırılan işlemcilerin, anakart değişikliği istemeyeceklerini söyledi.

AMD tabanlı bilgisayarlara sahip olan kullanıcılar, uzun süredir yeni Ryzen işlemcilere dair detayları merak ediyorlardı. Özellikle Ryzen 2 işlemcilerin anakart değişikliği isteyip istemeyecekleri, en çok sorulan sorular arasında yer alıyordu. Konuya açıklık getirmek için bir açıklama yapan James Prior, henüz resmi olarak duyurulmayan işlemciler hakkında detaya inmezken, anakartlarla ilgili olan soruyu yanıtladı. Prior, AMD’nin 2020 yılına kadar halihazırda kullanılan AM4 anakart soketi desteğini devam ettireceğini söyledi.

Prior, “Henüz Ryzen ismini dahi açıklamadığımız, sadece Zen çekirdeklerinden bahsettiğimiz o günlere dönerseniz, her zaman Zen mimarisi geliştiriyoruz dediğimizi görebilirsiniz. Ana ekibimiz, bu muhteşemliği yaratmak ve tasarımı ortaya çıkarmak için dört yıl önce bir araya gelmişlerdi. Ardından işlemcinin temellerinin işe yaradığını gördüler ve yeni nesil micro-mimari üzerinde çalışmaya başladılar.” şeklinde bir açıklama yaparak, aslında ana ekibin Ryzen ve Ryzen Threadripper işlemcilerin temelini geliştirdikten sonra asıl işi diğer ekiplere bıraktıklarını ve yeni nesil başka bir mimari için çalışmaya başladıklarını da söylemiş oldu.

Kısaca Ryzen 2 serisi işlemcilerin de Zen mimarisi kullanacak olmaları sebebiyle AM4 soketlerini destekleyeceklerinin altını çizen James Prior, gelecekte AMD işlemci almak isteyen kullanıcıların, şu an kullandıkları anakartlar ile yollarına devam edebileceklerini kaydetti.