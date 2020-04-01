Yeni Nesil Apple Watch'larda Touch ID Olacağı Söyleniyor

Yeni nesil Apple Watch'lara ait özelliklerle ilgili söylentiler çıkmaya başladı. Söylentiler arasında yer alan özelliklerin en ilgi çekici olan Touch ID özelliği.

Apple Watch'larda Touch ID kimlik doğrulama özelliğinin olacağı söyleniyor. Bu sayede Apple Watch kullanıcıları her seferinde PIN girerek kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalmayacaklar.

Touch ID özelliğinin yanı sıra yeni Apple Watch'larda geliştirilmiş su direnci özelliğinin de yer alacağı söylentiler arasında. Apple kullanıcılarının uzun zamandan beri beklediği Siri ses komutlarının da yeni Apple Watch'larda yer alacağı söyleniyor.

Tüm Detaylar Haziran Ayında Yapılacak Olan WWDC Konferansında Açıklanacak

Şu anda Apple şirketinin Apple Watch Seri 7 üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak belirtilen özelliklerin hangi seri Apple Watch'a ait olduğu henüz bilinmiyor. İkinci nesil Apple Watch için WatchOS7 uyumlu olmayacağı belirtiliyor.

Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple Watch ile ilgili bütün detayların açıklanması bekleniyor. Konferans için net bir tarih henüz belirtilmezken Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl konferansın çevirim içi yapılacağı açıklandı.