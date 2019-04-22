Yeni Nesil İHA'lar Göreve Hazır

Türkiye’de üretilen insansız hava araçlarına (İHA) bir yenisi daha eklendi. Döner kanatlı ve sabit kanatlı araçların avantajlarını tek platformda bir araya getiren "değişken hacimli İHA"lar göreve hazır.

Numaş-Zyrone Dynamics işbirliğiyle geliştirilen “değişken hacimli İHA” sabit ya da döner kanatlı İHA'ların avantajlarını tek bir platformda birleştiriyor.

Değişken hacimli İHA ise döner kanatlı İHA gibi havada asılı kalabilirken, sabit kanatlı bir İHA gibi uzun menzil ve yüksek irtifada seyir yapabiliyor. Bu sayede dar alan ve kısa menzil gerektiren görevlerde hava aracı gerekli manevraları yapıp havada asılı kalabiliyor.

Zyrone Dynamics, geliştirdiği hava aracı platformunun Z4 ve Z4H olarak adlandırdığı iki versiyonunu ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergileyecek.

8 kilogram kalkış ağırlığı, 1,5 kilogram azami faydalı yük kapasitesi olan Z4,1 metre uzunluğa, çok rotorlu modda 1 metre genişliğe, sabit kanatlı modda 1,8 metre kanat açıklığına sahip bulunuyor.

Uçuş süresi 60 dakika olan Z4, bin metre uçuş tavanı, saatte 150 kilometre azami hız, 40 kilometre veri link menzili özellikleriyle görev yapabilecek.

Yeni İHA ailesinin bir diğer ürünü de Z4H oldu. 14,5 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip olan Z4H’nin, askeri ve sivil amaçlı kargo taşımacılığında kullanılması planlanıyor.

Yer testleri başarıyla tamamlanan Z4 ve Z4H’nin uçuş testleri ise başarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA