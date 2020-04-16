Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Satışta

Oyuncu ekipmanları alanında geliştirdiği ürünlerle kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak tercih edilen Monster firması, yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'ları Türkiye'de satışa sundu.

Firmanın geliştirmiş olduğu diğer dizüstü bilgisayarla ve oyun ekipmanlarında olduğu gibi yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar da tüm oyunlar ve yüksek performans gerektiren tüm uygulamalarda maksimum güç elde etmek üzerine tasarlanmış. i5 10300H ve i7 10750H işlemcili iki farklı seçeneğe sahip olan yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar, firmanın internet sitesinde Türkiye için satışa sunuldu.

Monster online mağazasından Türkiye için satışa sunulan yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar, Nvidia firması tarafından üretilen GTX ve RTX yeni seri grafik kartlarına sahip. Aynı zamanda DLSS 2.0 teknolojisinin kullanıldığı Monster Notebook'lar kullanıcılara üstün görüntü kalitesi sunuyor.

Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Panel Değişim Garantisine Sahip

Yeni seri grafik kartların yanı sıra, bilgisayarların geniş kapasiteli mekanik disklere, SSD depolama birimlerine, yüksek kapasiteli RAM'e, gelişmiş Wi-Fi 6 seçeneğine, yüksek ses çıkış gücüne sahip hoparlörlere sahip olduğu söyleniyor. Satın alındıktan sonraki 30 gün içerisinde, ekranda oluşabilecek ölü piksellere karşı panel değişim garantisine sahip olan yeni nesil Inter Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar aynı zamanda çalıştırılamayan yazılım olması halinde 15 gün içerisinde iade garantisi de sunuyor.

Firmanın satışa sunduğu diğer bütün notebooklarında olduğu gibi 2 yıl garanti ve ömür boyu geçerli 6 ayda bir ücretsiz bakım garantisine sahip olan Monster Notebook'lar, satın alma sürecinde özelleştirilebilir donanım konfigürasyon seçeneğine sahip.